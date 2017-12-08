Аленичев сомневается, что «Спартак» придет в себя к матчу с ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА. По словам специалиста, команде Массимо Карерры будет трудно прийти в себя после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:7) в поединке Лиги чемпионов.

– Вернувшись из Англии, ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом. Оставшегося до воскресенья времени команде Карреры хватит, чтобы прийти в себя?

– В таких матчах и проверяется характер. И коллектив – если он существует. Тренерский штаб должен донести до сознания футболистов, что они натворили на «Энфилде» и что будет дальше. Мне и самому интересно, как «Спартак» отреагирует. И отреагирует ли. В голову-то игрокам влезть не могу. В воскресенье буду далеко, в Америке, но дерби посмотрю.

У меня есть сомнения, что красно-белые соберутся. Понимаю, что будет тяжело. Да и болельщики сейчас негодуют и могут негативно отреагировать на 0:7. Хоть и принимает «Спартак» армейцев дома. Представляю, что сейчас творится в фанатской среде! Но хочется, чтобы на поле вышли 11 мужиков, забыли этот английский кошмар и провели заключительную игру года, как звери. Они просто должны быть злыми и победить ЦСКА! Показав красивый футбол. «Спартак» должен отдать все. Если после того, что случилось в Ливерпуле, команда неудачно проведет и дерби, болельщики этого не простят.