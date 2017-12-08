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    • Аленичев сомневается, что «Спартак» придет в себя к матчу с ЦСКА

    Аленичев сомневается, что «Спартак» придет в себя к матчу с ЦСКА

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА. По словам специалиста, команде Массимо Карерры будет трудно прийти в себя после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:7) в поединке Лиги чемпионов.

    – Вернувшись из Англии, ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом. Оставшегося до воскресенья времени команде Карреры хватит, чтобы прийти в себя?

    – В таких матчах и проверяется характер. И коллектив – если он существует. Тренерский штаб должен донести до сознания футболистов, что они натворили на «Энфилде» и что будет дальше. Мне и самому интересно, как «Спартак» отреагирует. И отреагирует ли. В голову-то игрокам влезть не могу. В воскресенье буду далеко, в Америке, но дерби посмотрю.

    У меня есть сомнения, что красно-белые соберутся. Понимаю, что будет тяжело. Да и болельщики сейчас негодуют и могут негативно отреагировать на 0:7. Хоть и принимает «Спартак» армейцев дома. Представляю, что сейчас творится в фанатской среде! Но хочется, чтобы на поле вышли 11 мужиков, забыли этот английский кошмар и провели заключительную игру года, как звери. Они просто должны быть злыми и победить ЦСКА! Показав красивый футбол. «Спартак» должен отдать все. Если после того, что случилось в Ливерпуле, команда неудачно проведет и дерби, болельщики этого не простят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 14:54
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    Комментарии (47)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dok66
    1512741822
    Ключевая фраза - "буду в Америке" .... А как же Енисей ? Что дальше комментировать ,,,
    Ответить
    ramos6548
    1512742039
    Спартак Аленичева может и не пришел бы в себя. А вот Спартак Карреры вполне может выйти и сделать все как надо. Верю в команду!
    Ответить
    swot1205
    1512744537
    а ты не сомневайся
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    Spartak №1
    1512745692
    Сомневатся значит быть неуверенным. он и когда тренировал Спартак был неуверенным... ну и что - что проиграли 0-7... что команде вешатся???? надо пережить эту боль и дальще жить. Ведь жизнь продолжается... Впереди ДЕРБИ...
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    OfaZavr
    1512753036
    мне кажется что Спартак придет в себя , тем более обещали исправиться перед болельщиками, думаю получиться классная, интересная игра.
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    piligrim1986
    1512757393
    дима просто ждет поражения Спартака в дерби, дабы еще раз утешить себя и чтобы все его пожалели. нда, не ожидал такого. и после этого он еще надеется вернуться обратно
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    Спартач_навсегда
    1512761920
    повылазили........где вы раньше-то были?? или только когда все плохо можете говорить и обвинять всех и вся??
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    Диктор
    1512762330
    Вот вынуждает прям-ты Олень и этим все сказано-дыши в тряпочку и все.
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    мы_не_рабы
    1512765451
    Получив оплеуху в Англии, Спартак не имеет права получить ещё одну в Москве. Будем поддерживать свою команду, но очень хочется, что бы и игроки поддержали нас. Что бы, хотя бы на время, примолкли глоры и тролли. Надеюсь на хорошую игру и победу!
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    ologreds
    1694991775
    numo528522
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