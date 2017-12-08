Аленичев: «Поражение «Спартака» со счетом 0:7? Меня бы сразу уволили»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился наблюдениями от матча красно-белых в Лиге чемпионов против «Ливерпуля», в котором команда Массимо Карреры проиграла со счетом 0:7.

Российский специалист выразил мнение, что руководство «Спартака» отправило бы его в отставку после такого поражения.

– После такого поражения уход главного тренера в отставку стал бы логичным шагом? И вы в аналогичной ситуации могли бы на него решиться?

– Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции. Но тренеру требуется переварить все, что произошло. Не нужно принимать решения на эмоциях. А так – был бы готов к любому решению.