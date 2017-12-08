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    • Аленичев: «Поражение «Спартака» со счетом 0:7? Меня бы сразу уволили»

    Аленичев: «Поражение «Спартака» со счетом 0:7? Меня бы сразу уволили»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился наблюдениями от матча красно-белых в Лиге чемпионов против «Ливерпуля», в котором команда Массимо Карреры проиграла со счетом 0:7.

    Российский специалист выразил мнение, что руководство «Спартака» отправило бы его в отставку после такого поражения.

    – После такого поражения уход главного тренера в отставку стал бы логичным шагом? И вы в аналогичной ситуации могли бы на него решиться?

    – Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции. Но тренеру требуется переварить все, что произошло. Не нужно принимать решения на эмоциях. А так – был бы готов к любому решению.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 13:36
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    Комментарии (66)
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    серега кашин
    1512750420
    дима как всегда заныл, а если честно ливерпуль это не аек
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    erma
    1512759134
    Дима, будь скромнее. Мы все тебя любим, тебе уже не нужно ничего доказывать.
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    мы_не_рабы
    1512764967
    Возможно Каррера ошибся тактически, и нужно было поставить "автобус", как Челси и МЮ, и играть на контратаках, но основные действующие лица на поле - футболисты. И проигрывать так безвольно и трусливо они просто не имели право. Мы не знаем установку на игру, можем лишь догадываться, но то, что её не выполнили - это видно на табло. Видимо пришло время отправить некоторых футболистов поиграть за Спартак-2. А сливать тренеров Спартак умеет, Унаи Эмери тому пример. Дмитрий Аленичев - один из лучших футболистов Спартака и России. Да и как тренер он мне нравился, но, возможно, поспешил с приходом в Спартак.
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    Eddyson
    1512766089
    Тебя бы уволили, но как тренеру тебе не добраться в обозримом будущем до ЛЧ.
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    Аид666
    1512791342
    с чего бы уволили? команда хоть вышла в весну, в ЛЕ но все же... команда в пятерке по очкам в чемпионате, а отрыв от 2 места всего 2 очка... Д.А. видимо забыл за что уволили... за то что команда даже до группы не дошла...
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    Gullit 76
    1512793243
    ребята,всё хоророшо,но как можно проиграть 7:))
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    Каратель
    1512800300
    при всём уважении к Аленечеву,поражение от ливерпуля очень обидное,но поражение от аека ни в какое сравнение не идёт
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    Пестрый
    1512816240
    Алень еще раз показал свое гнилое трусливое нутро! Как же без него? он же "великий тренер")) жаль что его еще поздно уволили а лучше бы и близко к Спартаку не подпускали)))
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    rammax fcsm
    1512832625
    уж лучше один раз так обгадиться, чем быть вечными неудачниками под твоим руководством, алень... тебе до Карреры как до луны, нытик
    Ответить
    ologreds
    1694991775
    numo528516
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