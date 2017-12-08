Титов – о поражении «Спартака» от «Ливерпуля»: «Это клеймо на всю жизнь»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов подчеркнул, что поражение красно-белых от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов может войти в историю. Напомним, что московская команда уступила на «Энфилде» со счетом 0:7.

– Я не знаю, откуда такое взялось, что «выигрывай и проходи дальше». Ну кто сказал, что «Спартак» сильнее «Ливерпуля»? Все было против «Спартака», просто все. И то, что надо было ехать на выезд к «Ливерпулю», и то, что команда Юргена Клоппа меньше трех голов дома не забивает, в то время как «Спартак» больше одного пропускает постоянно. Кроме того, надо было учитывать, что не играл Комбаров. Не хочу сказать, что Комбаров – это таблетка от всех бед, но ему привычнее было бы играть в таком построении на своей позиции. Ведь Боккетти сегодня – далеко не тот Боккетти, который был при переходе в «Спартак», поэтому у меня сразу были опасения, что хорошего не жди. Но и, конечно, выпало из игры несколько футболистов, очень плохо действовали два центральных полузащитника. Скажем так, они провалили матч. И из центральной зоны забивались практически все голы, кроме четвертого, красивейшего мяча, забитого после подачи Милнера с фланга на Мане, и седьмого.

– Некоторые говорят сейчас, что нужно просто забыть это поражение поскорее, выкинуть из головы.

– Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Перед столь важным матчем, с одной стороны, хорошо, что есть возможность «отмазаться» уже через три дня на четвертый, а с другой стороны – это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7. И соперник у тебя впереди ЦСКА, который сыграл достаточно неплохо против «Манчестер Юнайтед». Поэтому кто сегодня в лучшей форме и лучшем психологическом состоянии – это большой-большой вопрос.