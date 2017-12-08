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    • Титов – о поражении «Спартака» от «Ливерпуля»: «Это клеймо на всю жизнь»

    Титов – о поражении «Спартака» от «Ливерпуля»: «Это клеймо на всю жизнь»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов подчеркнул, что поражение красно-белых от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов может войти в историю. Напомним, что московская команда уступила на «Энфилде» со счетом 0:7.

    – Я не знаю, откуда такое взялось, что «выигрывай и проходи дальше». Ну кто сказал, что «Спартак» сильнее «Ливерпуля»? Все было против «Спартака», просто все. И то, что надо было ехать на выезд к «Ливерпулю», и то, что команда Юргена Клоппа меньше трех голов дома не забивает, в то время как «Спартак» больше одного пропускает постоянно. Кроме того, надо было учитывать, что не играл Комбаров. Не хочу сказать, что Комбаров – это таблетка от всех бед, но ему привычнее было бы играть в таком построении на своей позиции. Ведь Боккетти сегодня – далеко не тот Боккетти, который был при переходе в «Спартак», поэтому у меня сразу были опасения, что хорошего не жди. Но и, конечно, выпало из игры несколько футболистов, очень плохо действовали два центральных полузащитника. Скажем так, они провалили матч. И из центральной зоны забивались практически все голы, кроме четвертого, красивейшего мяча, забитого после подачи Милнера с фланга на Мане, и седьмого.

    – Некоторые говорят сейчас, что нужно просто забыть это поражение поскорее, выкинуть из головы.

    – Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Перед столь важным матчем, с одной стороны, хорошо, что есть возможность «отмазаться» уже через три дня на четвертый, а с другой стороны – это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7. И соперник у тебя впереди ЦСКА, который сыграл достаточно неплохо против «Манчестер Юнайтед». Поэтому кто сегодня в лучшей форме и лучшем психологическом состоянии – это большой-большой вопрос.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.12.2017 12:06
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    Комментарии (38)
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    Чикомас
    1512734072
    Да ладно, мясные. Зачем такие слова то сразу...Клеймо.. Это футбол. Все бывает. Если и клеймо то не на команде а скорей на Каррере..Номально поставил бы игру продули бы 2 или 3-0. И никто бы ничего не говорил...
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    prezent2017
    1512734608
    Это точно сказано. Такое и через 10 лет припомнят.
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    veltrener
    1512736563
    Ещё один тролль-провокатор! Своего дружка Аленичева что ли поддержать решил? Не позорься, Егор, выглядит это убого! Вы с Димкой обосрались намного больше, когда ******** непонятному Аеку или как там этот клуб назывался. Да и тренеры из вас никакие, если для тебя деревянный Комбаров всё бы решил
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    veltrener
    1512736865
    ЦСКА то неплохо сыграл?) Ох, Егорушка Егорушка, промолчал бы лучше, за умного бы сошёл. Неужели ты не видел, что МЮ напрягался в той игре ровно одну минуту, ту самую когда пропустили две банки. А было бы у них указание играть весь матч также как играл Ливер и увидели бы мы такой же разгром, за небольшим различием, что кони смогли забить, а у Спартака не получилось, хотя моменты были
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    movie
    1512745339
    "это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7". ну обидно конечно. с другой стороны за любой проигрыш очков не дают
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    GoLenaStop
    1512751811
    Кто же новую песню сложит про такие цифры на табло? которая будет одновременно и гимн тупизму и посвящение-реквием такому "чемпиону"? Римейк "5:0" не катит.... тут вышло круче! Ха! Позор!....
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    edw7777
    1512755198
    Насчет клейма полностью согласен. Это не забудется и через 30 лет.
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    erma
    1512759232
    В этом весь СПАРТАК, за это (непредсказуемость) мы его любим.
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    niko5
    1512921412
    Егор!!Если ты будешь поносить Спартак,как твой друг Аленичев,то ты зря готовишься в тренеры!!!
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    ologreds
    1694991776
    numo528509
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