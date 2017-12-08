Президент «Урала» пообещал обыграть «Арсенал»

Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что команда приложит все усилия для того, чтобы обыграть тульский «Арсенал» в последнем матче года.

«Мы идем от игры к игре. Не ставим конкретных целей: попасть в тройку или пятерку. Но мы хотим побеждать в каждом матче. Увы, проиграли три последние встречи, немного не получилось, и подпортили тем самым конец этого года. Но есть еще один матч – будем стараться и смотреть, что получится. Но то, что мы в этой встрече отдадим все силы – это однозначно!

Сейчас многое зависит от того, как мы сыграем против «Арсенала», сколько очков наберем по итогам первой части сезона: останется 24, или будет 27. Это очень большая разница. Продолжим ли мы бороться за верхние строчки турнирной таблицы, или откатимся к борьбе за выживание», – заявил Иванов.

Напомним, что после 19-ти туров «Урал» занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги, набрав 24 очка. Матч 20-го тура РФПЛ «Урал» – «Арсенал» состоится в пятницу, 8 декабря, в 17:30 по московскому времени.