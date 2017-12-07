Кержаков: «Поражение «Спартака» от «Ливерпуля»? Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» (0:7) в 6-м туре Лиги чемпионов. По мнению экс-игрока, данная игра продемонстрировала реальный уровень отечественного футбола.

«К сожалению, надо констатировать, что «Ливерпуль» обыграл «Спартак» по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.

Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе «Спартака» будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом ЧМ мы не позволим себе так играть!» – сказал Кержаков.

«Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.