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    • Кержаков: «Поражение «Спартака» от «Ливерпуля»? Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень»

    Кержаков: «Поражение «Спартака» от «Ливерпуля»? Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» (0:7) в 6-м туре Лиги чемпионов. По мнению экс-игрока, данная игра продемонстрировала реальный уровень отечественного футбола.

    «К сожалению, надо констатировать, что «Ливерпуль» обыграл «Спартак» по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.

    Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе «Спартака» будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом ЧМ мы не позволим себе так играть!» – сказал Кержаков.

    «Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.

    Источник: RT

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    07.12.2017 18:19
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    Комментарии (29)
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    RUPRICHT
    1512666489
    Спартак не жалко !!!Так как они играют туда им и дорога!!!!ЦСКА могла войти но не получилось Бенфика сыграла отвратительно а Базель хорошо!!!Хотя Я даю предпочтение ЦСКА!!???Будем надеяться на чудо ШАХТЕРА!!!Хотя тут все зависит от жеребьевки!!!Клубы остались сильные за исключением БЕШЕКТАША!!???НУ А ЕСЛИ ЧЕМПРИОНОМ СТАНЕТ ТУРЕЦКИЙ КЛУБ ЭТО БУДЕТ МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ!!???
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    СЛАВА 81
    1512667293
    Кержаков прямо в точку попал. Только уровень Кержакова такой же очень слабый. Эти слова из его уст смешны.
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    yarik1_78
    1512668677
    Не надо весь наш чемп приравнивать к свиньям,хотя он определенно слабоват!
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    Вомбат
    1512670615
    Конечно, все это эмоции. Наш чемпионат 6-й в Европе. И никогда (даже в 90-х, когда наш чемпионат был во 2-й десятке рейтинга), никому ни в каких еврокубках никакой российский клуб с такой разницей мячей не проигрывал. Это дикое исключение. Я обещал и на этом сайте и на других, что Спартак проиграет, и скорее всего крупно, но я имел в виду 1:4 или 0:3. И это было бы реальное соотношение сил. О причинах 0:7 уже достаточно написано и в основном правильно. Уверен, что больше такого не повторится даже с позорным Спартаком. Ну а Спартак просто убил память о своих 5:1 с Севильей. Больше никто и никогда про эту победу красно-белых не вспомнит, не уравновесив ее поражением 0:7.
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    кошмарик
    1512670700
    Шурик! а не ты ли совсем недавно был олицетворением российского футбола??? так что молчи грусть??
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    vick-north-west
    1512684211
    Команда настроения. В воскресном дерби с ЦСКА все может быть, кроме 0:0. А весной верим в Ливерпуль, до финала должны дойти, Клопп может.
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    edw7777
    1512685983
    А я не согласен. Это спам продемонстрировал свой уровень. Что ЦСКА, Зенит или Локомотив разве плохо сыграли?! Все эти захваленные, бесталанные, безвольные джикии, зобнины, глушаковы... только позорят наш футбол.
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    FaTeK1945ru
    1512728233
    ...при всём уважении к клубу,-- но Спартак с некондиционными неграми не олицетворяют РОССИЙСКИЙ футбол!!!
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    мы_не_рабы
    1512763304
    Это тот, который много раз "кержакнул"? Спартак - это не весь российский футбол. Да, и когда пол команды легионеров, которые при 0:3 просто перестали играть, то трудно винить российских игроков. За всех тяжело играть. Надеюсь, что сборная не будет такой, как Спартак в этой игре.
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    ologreds
    1694991781
    numo528438
    Ответить
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