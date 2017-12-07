Матч «Урала» с «Арсеналом» не будет проводиться в манеже

В руководстве «Урала» выразили надежду, что предстоящий матч с «Арсеналом» не пройдет в манеже. В Екатеринбурге в день игры ожидается снегопад.

«Пока все идет к тому, что матч 20-го тура РФПЛ против «Арсенала» пройдет на открытом воздухе на стадионе «СКБ-Банк Арена». Решение будет принимать судья перед игрой, но мы сейчас готовимся к тому, чтобы играть на улице.

Продаем билеты и готовим стадион. Правда, обещают завтра обильные снегопады. Но надеюсь, что погода не подведет», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Матч «Урал» – «Арсенал» пройдет восьмого декабря.

