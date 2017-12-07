Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Матч «Урала» с «Арсеналом» не будет проводиться в манеже

    В руководстве «Урала» выразили надежду, что предстоящий матч с «Арсеналом» не пройдет в манеже. В Екатеринбурге в день игры ожидается снегопад.

    «Пока все идет к тому, что матч 20-го тура РФПЛ против «Арсенала» пройдет на открытом воздухе на стадионе «СКБ-Банк Арена». Решение будет принимать судья перед игрой, но мы сейчас готовимся к тому, чтобы играть на улице.

    Продаем билеты и готовим стадион. Правда, обещают завтра обильные снегопады. Но надеюсь, что погода не подведет», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    Матч «Урал» – «Арсенал» пройдет восьмого декабря.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    овертайм
    1512662445
    самое то на урале в декабре играть в футбол)
    Ответить
    Beweiu
    1512663095
    Tansnet.ru Сань с ними поднял норм, отличные прессы делают
    Ответить
    paracetamol
    1512664933
    Уралка позорная все себе выгоды ищет.
    Ответить
    ologreds
    1694991781
    numo528437
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+