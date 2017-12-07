Источник: Роналду хочет видеть в «Реале» Бонуччи

Лидер «Реала» Криштиану Роналду надеется на укрепление линии обороны команды. Как сообщается, португалец высказывается за покупку у «Милана» защитника Леонардо Бонуччи. По мнению Роналду, итальянец способен сходу вписаться в игру «Реала» без времени на адаптацию.

Ожидается, что «Милан» пойдет на продажу игрока с целью снижения общей финансовой нагрузки бюджета клуба. Однако стоимость Бонуччи может быть установлена на отметке в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых результативными действиями не отличился.