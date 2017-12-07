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    Источник: Роналду хочет видеть в «Реале» Бонуччи

    Лидер «Реала» Криштиану Роналду надеется на укрепление линии обороны команды. Как сообщается, португалец высказывается за покупку у «Милана» защитника Леонардо Бонуччи. По мнению Роналду, итальянец способен сходу вписаться в игру «Реала» без времени на адаптацию.

    Ожидается, что «Милан» пойдет на продажу игрока с целью снижения общей финансовой нагрузки бюджета клуба. Однако стоимость Бонуччи может быть установлена на отметке в 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Diario Gol

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    07.12.2017 12:57
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    Комментарии (4)
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    DeStar
    1512649606
    ну года 2-3 может попылить, опытный. Почему бы и нет? не нужно было Пепе отдавать, мне кажется в плане защиты, он был лучший в реале.
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    ologreds
    1694991783
    numo528410
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