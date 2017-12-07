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    Зотов: «Речи о забастовке в «Рубине» не ведется»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов подтвердил информация о долгах в «Рубине» перед футболистами. По его словам, официально в его организацию их казанского клуба пока никто не обращался.

    Ранее появилась информация о задержке зарплаты футболистам «Рубина» в четыре месяца.

    – Есть ли официальные обращения по этому поводу?

    – Официального пока нет ничего, кроме того, что могу подтвердить – в клубе есть долги, занимаемся этой ситуацией. Пока нет никаких обращений в Палату по разрешению споров, планируем поговорить с руководством «Рубина», а далее выработать стратегию поведения – в зависимости от того, какие заверения нам будут даны.

    – Верно ли, что долги по срокам составляют четыре месяца?

    – Так и есть, это правильно.

    – Правда ли, что эта задолженность образовалась из-за огромных контрактов, которые подписал с футболистами предыдущий менеджмент клуба?

    – Это вина не игроков, а тех людей, которые управляли. Мне сложно предъявлять претензии тем, кто недавно пришел в клуб. Но знаете, как бывает – нет единой стратегии, выстроенной одной командой управляющих. А когда одна сменяет другую, получаются вот такие нахлесты. Да, действительно, это вызвано тем, что бюджет, выделяемый «Рубину» и затраты, которые там есть не только на футболистов, не совпадают.

    – Что говорят игроки – они готовы устроить забастовку?

    – Пока никто об этом не упоминает. Все пытаются понять, какова перспектива выплаты долгов. Если станут гаситься – одна история, если никто не сможет ничего сказать… В любом случае, последует обращение в российскую Палату, в отдельных случаях – в Палату ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 11:11
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    Комментарии (2)
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    komarinskiy
    1512667741
    Куда Бекиич не придет, везде финансовые проблемы, невыплаты зарплат.
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    ologreds
    1694991783
    numo528402
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