Фонсека явился на пресс-конференцию после матча с «Манчестер Сити» в костюме Зорро

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пришел на последматчевую пресс-конференцию в костюме Зорро. Именно так он обещал нарядиться, если его команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 2:1. Украинцы вышли в плей-офф турнира со второго места в группе F, набрав 12 очков. Англичане завершили групповой этап на первой строчке с 15 баллами.

– Вы хотите, чтобы я говорил в маске или без нее? Если кто-то не знает, ответственный за то, что я сейчас так одет, находится в зале... Самая веселая пресс-конференция в моей жизни: все смеются и улыбаются! Это был практически идеальный матч. Выиграть у «Сити» непросто, но мы организованно и безопасно действовали в обороне, качественно выходя в атаку.

– Паулу, что вы готовы сделать, если «горняки» выйдут в финал?

– Вы задаете такой вопрос… Сейчас нам нужно думать о поединке с «Зарей».

– С кем вы не хотите встретиться в плей-офф Лиги чемпионов?

– Пока совершенно об этом не задумывался. Нам нужно наслаждаться моментом и отличной победой. Думаю, болельщики не только «Шахтера», но и вообще все украинцы должны гордиться триумфом украинской команды.

– Безусловно, сейчас самый счастливый Зорро на земле – вы. А в чьем исполнении он вам больше нравится: Алена Делона или Антонио Бандераса?

– Сложно ответить. Оба! Но сейчас больше нравится Зорро Паулу Фонсека.