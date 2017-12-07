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    • Фонсека явился на пресс-конференцию после матча с «Манчестер Сити» в костюме Зорро

    Фонсека явился на пресс-конференцию после матча с «Манчестер Сити» в костюме Зорро

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пришел на последматчевую пресс-конференцию в костюме Зорро. Именно так он обещал нарядиться, если его команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 2:1. Украинцы вышли в плей-офф турнира со второго места в группе F, набрав 12 очков. Англичане завершили групповой этап на первой строчке с 15 баллами.

    – Вы хотите, чтобы я говорил в маске или без нее? Если кто-то не знает, ответственный за то, что я сейчас так одет, находится в зале... Самая веселая пресс-конференция в моей жизни: все смеются и улыбаются! Это был практически идеальный матч. Выиграть у «Сити» непросто, но мы организованно и безопасно действовали в обороне, качественно выходя в атаку.

    – Паулу, что вы готовы сделать, если «горняки» выйдут в финал?

    – Вы задаете такой вопрос… Сейчас нам нужно думать о поединке с «Зарей».

    – С кем вы не хотите встретиться в плей-офф Лиги чемпионов?

    – Пока совершенно об этом не задумывался. Нам нужно наслаждаться моментом и отличной победой. Думаю, болельщики не только «Шахтера», но и вообще все украинцы должны гордиться триумфом украинской команды.

    – Безусловно, сейчас самый счастливый Зорро на земле – вы. А в чьем исполнении он вам больше нравится: Алена Делона или Антонио Бандераса?

    – Сложно ответить. Оба! Но сейчас больше нравится Зорро Паулу Фонсека.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.12.2017 11:03
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    Комментарии (31)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acer2003
    1512634784
    Шахта Молодцы ! Фонсека Красавец )))!!!!
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    Dos_Santos
    1512636620
    А букву Z высек шпагой на лысине Гвардиолы?
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    SKS6891
    1512636665
    Молодцы горняки? Хм... А вы знаете, что игроки этого клуба спонсируют так называемое "АТО", т.е. спонсируют геноцид жителей Донбасса/Новороссии? Нет, не стану я желать успеха этим ублюдкам, точно не стану.
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    DOCTOR PENALTY
    1512638499
    После такой победы можно и поприкалываться.
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    Тагир05
    1512640127
    Молодцы обыграть Сити не просто
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1512643214
    красава!
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    84aivengo
    1512643649
    и тут вопрос- в каком костюме должен был прийти каррера после матча ?
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    Zorro 20
    1512657399
    Спасибо за поддержку.
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    Axidan
    1512678111
    Спасибо за приятные комментарии и поддержку, парни. Шахтер и правда вчера сделал все, чтобы пройти дальше, и у них это получилось. Играли до последнего, умирали на поле! Ну а победа над таким соперником, это было очень неожиданно и чертовски приятно, правда:) А всем нашим клубам из России я пожелаю отлично выступить в ЛЕ! Уверен, что из четерех клубов, хоть кто-то выйдет в финал, чего я искренне хочу.
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    ologreds
    1694991783
    numo528401
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