Джан: «Коутиньо был на высоте»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан назвал победу над «Спартаком» в Лиге чемпионов блестящей. Немец турецкого происхождения особенно выделил игру Филиппе Коутиньо.

«Мы блестяще сыграли. Было важно забить быстрый мяч, но и после него команда действовала превосходно.

Коутиньо был на высоте. Он очень важен для нас, но и другие атакующие футболисты сыграли замечательно», – заявил после игры Джан.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.