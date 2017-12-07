Коутиньо назвал особенным хет-трик в ворота «Спартака»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рад, что смог отметиться хет-триком в прошедшем матче Лиги чемпионов против «Спартака».

«Это был особенный вечер. Я очень рад своей игре и забитым голам. Я, по-моему, впервые был капитаном «Ливерпуля». Это тоже особенный момент.

В 1/8 финала мы можем получить очень сильного соперника, но подождем жеребьевку», – сказал бразилец после матча.

Стоит отметить, что Коутиньо был признан лучшим игроком этой встречи. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.