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    Коутиньо назвал особенным хет-трик в ворота «Спартака»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рад, что смог отметиться хет-триком в прошедшем матче Лиги чемпионов против «Спартака».

    «Это был особенный вечер. Я очень рад своей игре и забитым голам. Я, по-моему, впервые был капитаном «Ливерпуля». Это тоже особенный момент.

    В 1/8 финала мы можем получить очень сильного соперника, но подождем жеребьевку», – сказал бразилец после матча.

    Стоит отметить, что Коутиньо был признан лучшим игроком этой встречи. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2017 09:16
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