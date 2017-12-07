Роналду рад новому рекорду в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду рад, что ему удалось установить рекорд по забитым мячам во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Мы хотели хорошо завершить групповой этап, победно, и нам это удалось. Я забил и помог команде выиграть. Гол получился неплохим.

Рад, что стал первым игроком, которому удалось забить во всех шести матчах группового этапа», – сказал Роналду после матча.

Игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд завершилась со счетом 3:2. Испанцы заняли второе место по итогам турнира с 13 очками, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. Представители Германии продолжат выступления весной в плей-офф Лиги Европы.