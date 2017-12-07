Бубнов: «В Ливерпуле было избиение младенцев»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провалил матч против «Ливерпуля» на выезде тактически по всем статьям. По его мнению, не стоило пытаться играть на «Энфилде» с соперником в открытый футбол.

«Комментировать тут особо нечего – счет говорит сам за себя. Даже не имеет значения, что пенальти, с которого все началось, был довольно спорным. Селихов чуть позже куда больше заслуживал одиннадцатиметрового удара, но арбитр не среагировал. Впрочем, нельзя не отметить, что быстрый гол заметно поубавил у «Спартака» уверенности в себе и в целом сильно на него повлиял.

Красно-белые полностью провалили игру в середине поля и устроили в обороне проходной двор. В итоге получилось избиение младенцев! Как тут не задать вопросы Каррере, который выбрал очень странную тактику и состав на матч. В Москве «Спартак» еле-еле отбился при внушительном преимуществе «Ливерпуля», а на «Энфилд» приехал играть на встречных курсах. Понятно, что нужно было побеждать, но выставлять против англичан такую атакующую группу было нецелесообразно.

Наоборот необходимо было насытить середину поля, уплотниться на своей половине поля, чтобы не дать развернуться хавбекам и атакующему трио. От «Спартака» требовались компактность и плотность – только так против «Ливерпуля» были бы какие-то шансы. Даже английские гранды, вроде «Челси» или «Манчестер Юнайтед» вынуждены действовать на «Энфилде» от обороны.

Непонятно, на что рассчитывал Каррера, у которого банально нет исполнителей, чтобы играть с «Ливерпулем» в открытый футбол. Кроме того, англичане вышли на поле предельно мотивированными и в боевом составе, тогда как «Спартак» отдал немало сил в Туле. Можно говорить, что итальянец провалил эту встречу тактически по всем статьям», – считает Бубнов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.