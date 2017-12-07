Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Бубнов: «В Ливерпуле было избиение младенцев»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провалил матч против «Ливерпуля» на выезде тактически по всем статьям. По его мнению, не стоило пытаться играть на «Энфилде» с соперником в открытый футбол.

    «Комментировать тут особо нечего – счет говорит сам за себя. Даже не имеет значения, что пенальти, с которого все началось, был довольно спорным. Селихов чуть позже куда больше заслуживал одиннадцатиметрового удара, но арбитр не среагировал. Впрочем, нельзя не отметить, что быстрый гол заметно поубавил у «Спартака» уверенности в себе и в целом сильно на него повлиял.

    Красно-белые полностью провалили игру в середине поля и устроили в обороне проходной двор. В итоге получилось избиение младенцев! Как тут не задать вопросы Каррере, который выбрал очень странную тактику и состав на матч. В Москве «Спартак» еле-еле отбился при внушительном преимуществе «Ливерпуля», а на «Энфилд» приехал играть на встречных курсах. Понятно, что нужно было побеждать, но выставлять против англичан такую атакующую группу было нецелесообразно.

    Наоборот необходимо было насытить середину поля, уплотниться на своей половине поля, чтобы не дать развернуться хавбекам и атакующему трио. От «Спартака» требовались компактность и плотность – только так против «Ливерпуля» были бы какие-то шансы. Даже английские гранды, вроде «Челси» или «Манчестер Юнайтед» вынуждены действовать на «Энфилде» от обороны.

    Непонятно, на что рассчитывал Каррера, у которого банально нет исполнителей, чтобы играть с «Ливерпулем» в открытый футбол. Кроме того, англичане вышли на поле предельно мотивированными и в боевом составе, тогда как «Спартак» отдал немало сил в Туле. Можно говорить, что итальянец провалил эту встречу тактически по всем статьям», – считает Бубнов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 06:03
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zabvo9406
    1512625903
    я посмотрел с сыном до 3-0 и пошел спать , сказав 5-0 или 6-1, чуть не угадал. Защита с опорниками осталась в Москве..
    Ответить
    Правдоруб100
    1512627797
    Вчера родилась новая команда - "Спартабомжеское уё....ще".....
    Ответить
    Бубновский
    1512627811
    ....все правильно и по делу...я тоже 2 дня назад писал, что необходимо будет выкатить автобус, оставить впереди только промеса и мельгарехо...все остальные - в автобусе.....но, к сожалению, карера кинул бойцов в атаку на танки с голыми руками...к чему было это геройство, когда нужен был прежде всего результат???...проиграли бы 0:1 ни кто бы камень не кинул
    Ответить
    Fin035
    1512629491
    В одном Каррера просчитал! В Спартаке нет такого уровня игроков, чтобы забивать, созидать и обороняться! А так с шашкой наголо, в принципе английский футбол!))) Думаю Каррера выбрал такую тактику, типа все равно шансов нет, ну и сыграть в английский футбол! Но оборона как всегда подкачала!(((
    Ответить
    evlev
    1512631756
    Конечно обидно. Я счастлив, что не смотрел этот матч полностью. Как только увидел назаначенный пенальти на 3-й минуте- переключил канал, потому что понял, что дальше будет избиение младенцев. Всю надежду в матче порущил судья. И я не виню игроков. Если бы все было честно- пусть бы они проиграли, но было бы честно. А так- матча просто не было.
    Ответить
    Ruryu
    1512639387
    Эксперт на эксперте,а воз(футбол) и ныне там(в жопе).... большинство почитаешь: Слуцкий -..удак; Каррера-...идиот...,а вы,господа эксперты,окромя пиз...тва,чем похвастаетесь???
    Ответить
    мы_не_рабы
    1512641520
    Соглашусь. Тактическая ошибка тренерского штаба. Нужна была - прагматика, а получили - авантюру.
    Ответить
    zigzag1
    1512648149
    Лучше так проиграть чем ставить автобус.Не должен Спартак играть как Ростов.И вообще Спартак не умеет обороняться.Почему в атаке ничего не получилось.
    Ответить
    gari69
    1512649403
    Автобус ставить смысла не было, попробовали- не получилось, Ливер в этом сезоне от МСити 5 схватил и ничего
    Ответить
    ologreds
    1694991785
    numo528375
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+