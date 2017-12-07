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    • Червиченко сказал, что не видит трагедии для «Спартака» в поражении 0:7 от «Ливерпуля»

    Червиченко сказал, что не видит трагедии для «Спартака» в поражении 0:7 от «Ливерпуля»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

    «Бывают такие дни. Мне кажется ничего страшного не произошло. Трагедии нет. Матч и матч. Зачем так нагнетать? Много команды получают охапку голов. «Боруссия» (4:4 с «Шальке» в Бунедслиге – прим. «Бомбардира») недавно, например. Такие поражения просто происходят. Если бы это была середина сезона, то такой матч мобилизовал команду.

    Но сейчас осталась самая важная игра, возможно это и хорошо повлияет на настрой игроков перед дерби с ЦСКА. Надо просто забыть этот день. Нужно поддержать ребят и не унижать «Спартак». Я вообще не вижу трагедии.

    Считаю что наши оба клуба достойно выступили в Лиге чемпионов и попали в Лигу Европы. Это успех. До последнего тура оставляли математические шансы пройти дальше. Задачу «Спартак» выполнил — вышел в Лигу Европы. Дай бог, и там забьет штук пять шесть кому-нибудь.

    А причину сегодняшнего поражения «Спартака» вижу в большой разнице в классе, огромный разрыв между нашими лигами, по всем статьям. Другой уровень. Сегодня у «Ливерпуля» все залетало, как у «Спартака» против «Севильи». Ливерпуль становится нефартовым местом для наших команд. Туда нужно МОКу переехать, чтобы был проклятый для России город», — сказал Червиченко.

    Ранее экс-футболист московского клуба Валерий Рейнгольд сказал, что счет в матче на «Энфилде» сделал этот день худшим в его жизни.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2017 01:53
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    Комментарии (16)
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    Игорь В
    1512622288
    Все идет по плану
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    Dimon 007
    1512623667
    Реальные и правильные слова.... не хрен совать нос туда где его точно откусят.....
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    SpartakSpartakSpartak
    1512628639
    Может хоть сейчас руководство Спартака купит хороших крайних защитников. Даже вдвоем не справлялись с одним нападающим.
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    Бриг
    1512637501
    Русским не надо играть в футбол профессионально. Есть азиаты и африканцы. Давайте книжки хорошие читать, а если на наших полях будут бегать по 10 Лукаку в команде, будет только интереснее.
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    ramos6548
    1512637745
    Редко когда согласен с Червиченко, но тут все хорошо сказал. ЛЕ отличный турнир и в нем можно и нужно играть. То что вчера не получилось это печально, но не фатально.
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    DOCTOR PENALTY
    1512639169
    Клин клином вышибают, ждём игры с ЦСКА
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    Chesn0k
    1512640556
    да, интересно теперь будет посмотреть на Спартак против ЦСКА
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    мы_не_рабы
    1512641200
    В чём-то соглашусь с "обиженным". Бывают "чёрные дни". Разрыв между чемпионатами - огромный, да и залетало всё что могло. Судья - поляк сразу показал, что Спартаку ничего не светит, да и изначально в группе третье место - это потолок нынешнего Спартака. Но ..... так безвольно проигрывать?
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    SPACE TRUCKIN
    1512646130
    червь иногда правду говорит...
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    ologreds
    1694991785
    numo528373
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