Червиченко сказал, что не видит трагедии для «Спартака» в поражении 0:7 от «Ливерпуля»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Бывают такие дни. Мне кажется ничего страшного не произошло. Трагедии нет. Матч и матч. Зачем так нагнетать? Много команды получают охапку голов. «Боруссия» (4:4 с «Шальке» в Бунедслиге – прим. «Бомбардира») недавно, например. Такие поражения просто происходят. Если бы это была середина сезона, то такой матч мобилизовал команду.

Но сейчас осталась самая важная игра, возможно это и хорошо повлияет на настрой игроков перед дерби с ЦСКА. Надо просто забыть этот день. Нужно поддержать ребят и не унижать «Спартак». Я вообще не вижу трагедии.



Считаю что наши оба клуба достойно выступили в Лиге чемпионов и попали в Лигу Европы. Это успех. До последнего тура оставляли математические шансы пройти дальше. Задачу «Спартак» выполнил — вышел в Лигу Европы. Дай бог, и там забьет штук пять шесть кому-нибудь.



А причину сегодняшнего поражения «Спартака» вижу в большой разнице в классе, огромный разрыв между нашими лигами, по всем статьям. Другой уровень. Сегодня у «Ливерпуля» все залетало, как у «Спартака» против «Севильи». Ливерпуль становится нефартовым местом для наших команд. Туда нужно МОКу переехать, чтобы был проклятый для России город», — сказал Червиченко.

Ранее экс-футболист московского клуба Валерий Рейнгольд сказал, что счет в матче на «Энфилде» сделал этот день худшим в его жизни.