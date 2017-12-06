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    • Хусаинов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Видимо, судья очень хотел его поставить»

    Хусаинов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Видимо, судья очень хотел его поставить»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении пенальти в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Спартак» (3:0, перерыв).

    Польский судья Шимон Марциняк назначил одиннадцатиметровый на 4-й минуте за фол Георгия Джикии на Мохамеде Салахе. Пенальти реализовал Филиппе Коутиньо.

    «Фол Джикии — это пенальти, но только за большие советские деньги. Так раньше говорили. Видимо, судья очень хотел его поставить. Таких моментов в матче полно. Это был фол, но точно не пенальти. Если судья так задрал планку, то в следующем эпизоде с Эмре нужно было красную карточку показывать», — сказал Хусаинов.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Энфилде».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 23:45
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    Комментарии (18)
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    пряник929
    1512594195
    Счет чудовищный...
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    mixa79
    1512594419
    Фол, но не пенальти? За нарушение правил против соперника в своей штрафной назначается пенальти. О чем разговор?
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    mialkov
    1512595334
    Пенальти? Тут и без него все ясно...((((
    Ответить
    Serjoga
    1512595624
    А фол - это не нарушение, это не пенальти? (Сам себе противоречит) Вот поэтому российских судей не зовут на ЧМ и ЧЕ! У нас "Будагосские" и "Хусаиновы" решают ТЯНЕТ фол на пенальти или НЕ ТЯНЕТ! Двойные стандарты только в России!
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    Loxxam
    1512596254
    Судья не сразу понял что Люверпулю и помощь не нужна )
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    Сержтир
    1512596457
    Зато потом он пенальти уже не ставил понял что и без его помощи ливерпуль справится.
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    GoLenaStop
    1512596908
    Спасибо, Спартак, ты за два года уже обгадил всё, что мог в нашем футболе. Давай, смотри в глаза !
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    andruhs
    1512596966
    Вот ведь дятел. Фол в штрафной - это не пенальти. Сам пусть послушает, что сказал.
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    Zenmaster
    1512601665
    Х..йсаинов своё судейство вспомнил бы -- такой мудила !!! Про советские деньги -- это его признание , спустя годы !!! А пендаль и правда левый ( судейка ( поляк) аж подпрыгнул со свистком - ждал своего момента войти в историю !!! И угадал - матч исторический - с таким счётом ещё не просирали !!!
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    ologreds
    1694991787
    numo528356
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