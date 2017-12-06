Хусаинов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Видимо, судья очень хотел его поставить»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении пенальти в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» (3:0, перерыв).

Польский судья Шимон Марциняк назначил одиннадцатиметровый на 4-й минуте за фол Георгия Джикии на Мохамеде Салахе. Пенальти реализовал Филиппе Коутиньо.

«Фол Джикии — это пенальти, но только за большие советские деньги. Так раньше говорили. Видимо, судья очень хотел его поставить. Таких моментов в матче полно. Это был фол, но точно не пенальти. Если судья так задрал планку, то в следующем эпизоде с Эмре нужно было красную карточку показывать», — сказал Хусаинов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Энфилде».