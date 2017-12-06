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    Инсинье не попал в основу «Наполи» впервые за 61 матч

    «Наполи» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов играет вничью с «Фейеноордом» (1:1, перерыв).

    Нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье начал встречу в запасе. 26-летний футболист не попал в стартовый состав команды впервые за 61 матч. Прежде он выходил в основе «Наполи» в 60-ти встречах всех турниров подряд.

    Инсинье является воспитанником клуба и подписал взрослый контракт в январе 2010 года. В текущем сезоне он забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 22-х матчах всех соревнований.

    За событиями встречи в Роттердаме можно следить здесь.

    Источник: Opta

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    06.12.2017 23:40
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    Комментарии (2)
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    ДАША Д
    1512613489
    Потому и проиграет.
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    ologreds
    1694991787
    numo528355
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