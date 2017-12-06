Инсинье не попал в основу «Наполи» впервые за 61 матч

«Наполи» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов играет вничью с «Фейеноордом» (1:1, перерыв).

Нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье начал встречу в запасе. 26-летний футболист не попал в стартовый состав команды впервые за 61 матч. Прежде он выходил в основе «Наполи» в 60-ти встречах всех турниров подряд.

Инсинье является воспитанником клуба и подписал взрослый контракт в январе 2010 года. В текущем сезоне он забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 22-х матчах всех соревнований.

За событиями встречи в Роттердаме можно следить здесь.