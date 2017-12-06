Часть болельщиков «Спартака» попала на трибуны «Энфилда» к счету 0:3

«Спартак» уступает «Ливерпулю» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3, 42-я минута).

Часть болельщиков красно-белых имела проблемы со входом на «Энфилд» и попала на трибуны только 20 минут после начала встречи. К этому времени команда Массимо Карерры проигрывала со счетом 0:3.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.