Часть болельщиков «Спартака» попала на трибуны «Энфилда» к счету 0:3

«Спартак» уступает «Ливерпулю» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3, 42-я минута).
Часть болельщиков красно-белых имела проблемы со входом на «Энфилд» и попала на трибуны только 20 минут после начала встречи. К этому времени команда Массимо Карерры проигрывала со счетом 0:3.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Проблемы с заходом на стадион у российских болельщиков. Народу очень много. Но пока все спокойно pic.twitter.com/YfRh3yrKSq— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 6 декабря 2017 г.