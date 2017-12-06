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    • Часть болельщиков «Спартака» попала на трибуны «Энфилда» к счету 0:3

    Часть болельщиков «Спартака» попала на трибуны «Энфилда» к счету 0:3

    «Спартак» уступает «Ливерпулю» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3, 42-я минута).

    Часть болельщиков красно-белых имела проблемы со входом на «Энфилд» и попала на трибуны только 20 минут после начала встречи. К этому времени команда Массимо Карерры проигрывала со счетом 0:3.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2017 23:29
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    Комментарии (7)
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    Татарин за ЦСКА
    1512592624
    ...и сразу ушли
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    alp
    1512592683
    я не против камбека но что то мало верится.....
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    vitvik
    1512593453
    Один болельщик «Шахтёра» попал на трибуну Этихад Стэдиум к счету 2:0.
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    sevsor
    1512595568
    Сочувствую ребятам...заплатили деньги, с трудом пробивались, а тут...наверное уже жалеют...
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    De_Frenki
    1512599689
    Счастливчики)))Перелететь океан и увидеть 7-0)
    Ответить
    mihail200606
    1512624983
    Ну повезло, что сказать...
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    ologreds
    1694991787
    numo528354
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