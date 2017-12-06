Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, забивший во всех матчах групповой стадии

«Реал» принимает «Боруссию» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0, 34-я минута).

На 12-й минуте отличился нападающий Криштиану Роналду.

Число голов португальца на групповой стадии составило девять. Он стал первым футболистом в истории соревнования, который забил во всех шести турах этапа.

Завтра состоится церемония вручения «Золотого мяча». Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси считаются главными претендентами на награду. Ранее компания Nike представила дизайн бутс, посвященных победе Роналду в номинации.

За событиями встречи на «Сантьяго Бернабеу» можно следить здесь.