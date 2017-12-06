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    • Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, забивший во всех матчах групповой стадии

    Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, забивший во всех матчах групповой стадии

    «Реал» принимает «Боруссию» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0, 34-я минута).

    На 12-й минуте отличился нападающий Криштиану Роналду.

    Число голов португальца на групповой стадии составило девять. Он стал первым футболистом в истории соревнования, который забил во всех шести турах этапа.

    Завтра состоится церемония вручения «Золотого мяча». Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси считаются главными претендентами на награду. Ранее компания Nike представила дизайн бутс, посвященных победе Роналду в номинации.

    За событиями встречи на «Сантьяго Бернабеу» можно следить здесь.

    Источник: Twitter

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    06.12.2017 23:21
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    Комментарии (8)
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    Татарин за ЦСКА
    1512592166
    роналду рулит.Но это не повод оскорблять Месси и Роналду сравнивая их между собой. В данном случае роналду молорик
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    САНЁК17
    1512592880
    Уже в списке
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    Loxxam
    1512592948
    Что бы они не делали - это всего лишь футбол. Спорт. Не стоят ни Месси ни Роналду получать по 30 лямов в год только за то что попадают в 7ми метровые ворота мячом. Такие деньги это дикость. Даже Пеле столько не получал
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    qwerty991
    1512594011
    Роналду и Месси бьют рекорды поочередно. Игроки ВЫСШЕГО КЛАССА.
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    калач
    1512596691
    и сколько из них пенок
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528353
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