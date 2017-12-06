Погба: «Эпизод с моим удалением выглядит жестоко, но я не хотел так играть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал свое удаление в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1). В концовке встречи француз наступил на ногу защитнику «канониров» Эктору Бельерину.

«После матча у меня не было времени, чтобы извиниться перед Эктором. Я знаком с ним лично и ни за что в жизни не сыграл бы против него так, как это получилось.

Он поставил ногу в неудобную для меня позицию и мне пришлось сделать это. На повторе этот момент выглядит очень жестоко, но я не хотел так играть. Так или иначе, судья показал мне красную карточку. Это футбол», – сказал 24-летний Погба.

Из-за удаления хавбек пропустит встречу 16-го тура с «Манчестер Сити».