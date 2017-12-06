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    • Погба: «Эпизод с моим удалением выглядит жестоко, но я не хотел так играть»

    Погба: «Эпизод с моим удалением выглядит жестоко, но я не хотел так играть»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал свое удаление в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1). В концовке встречи француз наступил на ногу защитнику «канониров» Эктору Бельерину.

    «После матча у меня не было времени, чтобы извиниться перед Эктором. Я знаком с ним лично и ни за что в жизни не сыграл бы против него так, как это получилось.

    Он поставил ногу в неудобную для меня позицию и мне пришлось сделать это. На повторе этот момент выглядит очень жестоко, но я не хотел так играть. Так или иначе, судья показал мне красную карточку. Это футбол», – сказал 24-летний Погба.

    Из-за удаления хавбек пропустит встречу 16-го тура с «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    06.12.2017 21:22
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    Комментарии (3)
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    AtticusFinch
    1512586166
    Однако в следующем матче с ЦСКА сыграл точно так же как под копирку против Головина!
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    BAIv
    1512740721
    надо и по нему так же потоптаться и не раз чтоб до больнички
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    ologreds
    1694991787
    numo528342
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