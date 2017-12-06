Червиченко считает, что Промес должен уйти из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что полузащитник красно-белых Квинси Промес в ближайшее время должен покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего голландца заинтересован «Ливерпуль».

«То, что Промес должен уйти, я говорил еще летом. В атаке «Спартака» сейчас многое зависит от Промеса. И в такой ситуации существует опасность: если человека передержать, он начинает остывать, теряет энтузиазм, начинает играть спустя рукава. С Карвальо была такая ситуация, когда его не отпустили в какой-то хороший европейский клуб.

А Промес ментально – не наш человек. Для него Россия, конечно, не ссылка, но все же не столь комфортная среда обитания. И если есть по нему варианты, надо отпускать. Иначе толку не будет», – отметил Червиченко.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Промес провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.