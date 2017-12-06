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    Червиченко считает, что Промес должен уйти из «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что полузащитник красно-белых Квинси Промес в ближайшее время должен покинуть московский клуб.

    Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего голландца заинтересован «Ливерпуль».

    «То, что Промес должен уйти, я говорил еще летом. В атаке «Спартака» сейчас многое зависит от Промеса. И в такой ситуации существует опасность: если человека передержать, он начинает остывать, теряет энтузиазм, начинает играть спустя рукава. С Карвальо была такая ситуация, когда его не отпустили в какой-то хороший европейский клуб.

    А Промес ментально – не наш человек. Для него Россия, конечно, не ссылка, но все же не столь комфортная среда обитания. И если есть по нему варианты, надо отпускать. Иначе толку не будет», – отметил Червиченко.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Промес провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2017 18:40
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    Комментарии (37)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    a_who
    1512579057
    Червяк должен прекратить свой бред !
    Ответить
    Illars
    1512579374
    полстраны считает, что цитатки Червяка должны уйти из Бомбардира
    Ответить
    VVM1964
    1512579393
    А может Промеса спросим ?
    Ответить
    Антибиотик
    1512579776
    Без тебя разберутся. Что за идиотизм, покинув свой пост, до сих пор продолжать умничать?
    Ответить
    zigbert
    1512580203
    Червиченко цепляется за малейшую возможность уколоть Спартак.Не выйдет.
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    lordmrv
    1512580727
    По моему у Червя комплекс брошенной бабы.
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    NIK32RUS
    1512581808
    У меня одного все беды Спартака ассоциируются с фамилией Червиченко!?
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    Symbol
    1512585782
    А я считаю, что у Червиченко вообще не стоит спрашивать мнение. Перефразирую фразу из к/ф Иван Васильевич меняет профессию: "Слово Червиченко ругательное и попрошу при мне его не употреблять".
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    SPACE TRUCKIN
    1512586255
    Промес и Спартак разберутся без советов червиченко - вот отгрузит Промес трёшку ливеру - тогда и пусть договариваются...но,думаю,он ещё не всё сказал в Спартаке...
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    ologreds
    1694991789
    numo528327
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