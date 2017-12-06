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    • Рейнгольд: «Спартак» не уступает «Ливерпулю» по составу игроков»

    Рейнгольд: «Спартак» не уступает «Ливерпулю» по составу игроков»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

    «Интересная будет игра. Я жду победы. Шансы на это есть, у меня даже вопросов не возникает. Все зависит от ребят, что у них в головах, как они готовы. Пускай дрожит «Ливерпуль». «Спартаку» надо выходить играть спокойно. Выходить играть так, как играл вчера первый тайм ЦСКА в Манчестере. Без трусости, вышли, отработали. Да, соперник был сильнее, подустали. Но при этом армейцы выглядели достойно. «Ливерпуль» же наверняка полезет вперед, им надо побеждать. Надо грамотно поставить игру, Каррера должен сработаться с тренерским штабом. Надо сыграть четко на контратаке. Выстроить грамотную оборону так, чтобы мышь не пролезла. Должна присутствовать абсолютная игровая дисциплина.

    Если «Спартак» все это сделает, то все будет хорошо. Наша команда не уступает по составу своим соперникам. Чем он слабее остальных? Тем, что 5:1 «Севилью» обыграл? Абсолютно равная игра была и в Испании. У меня мнение однозначное: если все основные игроки выйдут на поле, то красно-белые обязаны навязать борьбу. Фарт должен тоже быть на нашей стороне», — сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 18:12
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    Комментарии (33)
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    Mr Abdullaev
    1512584375
    Ага у них одинаковый состав прям
    Ответить
    ЖОРРО
    1512585490
    Вариантов может быть много....вот самые реальные: 1) Ливерпуль супер мотивирован и настроен....3-0 после 45 минут. Во втором тайме немного сникнут и 3-2....Спартаку чуть чуть не хватит дажать до ничьи... 2)Ливерпуль постоянно в атаке,но Спартак кинжальными выпадами заставляет примолкнуть Энфилд....потом хозяева гол отыгрывают....1-2 в пользу наших. 3)Нашла коса на камень,ровный и достойный матч...боевая ничья 2-2....P.S.Это всё фантазии...а явь будет через час с небольшим)
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    VVM1964
    1512585641
    ЭХ , дедушка , " вашими устами да мед бы пить " , но не надо выдавать " желаемое за действительное " , надежда только на сумасшедшую удачу и везение .
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    СуперДизель
    1512592287
    Эх дедуля привет тебе
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    baden69
    1512593266
    "Наша команда не уступает по составу своим соперникам. " (Рейнгольд) Дед наверное имел ввиду что у Спартака на поле будет тоже 11 человек. На этом сравнение команд по силе должно быть закончено, а дальше.... счет на табло, который показывает реальную разницу в классе команд. И это не в обиду болелам Спартака, а просто констатация факта на сегодня.
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    AtticusFinch
    1512593411
    Не уступает))Мы это увидели уже на 15 минуте))
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    garet12222
    1512593556
    игра равная по составу! и там и там все еще по 11 человек, но по уровню игроков спартачи посасывают
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    VIKZH
    1512594080
    Да жидяра из тебя прогнозист некудышний. Просто отстой и обезьянки пешком ходят к конями готовятся уже. Что теперь Рабинович мычать будешь
    Ответить
    Par Mezan
    1512596044
    Хороший футбол. Приятно смотреть игру. Борьба, дриблинг, пасы, голы. Всегда бы так!
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    ologreds
    1694991789
    numo528325
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