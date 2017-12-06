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    Кучаев: «ЦСКА все равно, с кем играть в Лиге Европы»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что армейцы потерпели в этой встрече поражение и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

    – Результатом мы остались недовольны, хотели выйти из группы. Но все равно это вряд ли бы получилось, поскольку «Базель» тоже одержал победу. Мы пытались бороться на равных, играть в открытый футбол. Были моменты, которые не реализовали.

    – Ваши эмоции, когда выходили на поле «Олд Траффорд»?

    – Эмоции не переполняли. Не думал о том, сколько на трибунах болельщиков, просто настраивался на игру.

    – Уже после финального свистка можете сказать, что игра на этом стадионе – что-то особенное?

    – Атмосфера космическая, стадион большой, собрались полные трибуны. Играть на таком стадионе очень приятно.

    – Кого ждете в соперники по Лиге Европы?

    – Все равно, с каким соперником играть, будем сражаться с любым. Пока все мысли о «Спартаке».

    – С каким настроем команда выйдет на дерби?

    – На эту игру не надо никого настраивать, все понимают, что это за игра и насколько она важна.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.12.2017 18:00
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    Комментарии (7)
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    Бриг
    1512575905
    "Все равно" - это видно.
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    ALEX ML
    1512581122
    впервые после многих лет не стыдно за команду после группы ЛЧ
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    каа
    1512583354
    Кучаев с каждой игрой все заметнее на поле... ставлю на то что в след. году он будет обладателем "первой пятерки" ... уж очень выделяется старанием и главное полезностью... Удачи..
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    ologreds
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