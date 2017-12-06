Кучаев: «ЦСКА все равно, с кем играть в Лиге Европы»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что армейцы потерпели в этой встрече поражение и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

– Результатом мы остались недовольны, хотели выйти из группы. Но все равно это вряд ли бы получилось, поскольку «Базель» тоже одержал победу. Мы пытались бороться на равных, играть в открытый футбол. Были моменты, которые не реализовали.

– Ваши эмоции, когда выходили на поле «Олд Траффорд»?

– Эмоции не переполняли. Не думал о том, сколько на трибунах болельщиков, просто настраивался на игру.

– Уже после финального свистка можете сказать, что игра на этом стадионе – что-то особенное?

– Атмосфера космическая, стадион большой, собрались полные трибуны. Играть на таком стадионе очень приятно.

– Кого ждете в соперники по Лиге Европы?

– Все равно, с каким соперником играть, будем сражаться с любым. Пока все мысли о «Спартаке».

– С каким настроем команда выйдет на дерби?

– На эту игру не надо никого настраивать, все понимают, что это за игра и насколько она важна.