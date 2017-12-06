Манчини условно дисквалифицирован на один матч РФПЛ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини получил условную дисквалификацию по итогам матча 19-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:1).

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Зенит» – «Урал». Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покидал пределы технической зоны. Это пятое нарушение специалиста в сезоне, за что наставник петербуржцев оштрафован на 30 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона. То есть, в случае повторения нарушения в текущем розыгрыше чемпионата России Манчини будет дисквалифицирован на одну встречу, – сказал Григорьянц.