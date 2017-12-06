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    Манчини условно дисквалифицирован на один матч РФПЛ

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини получил условную дисквалификацию по итогам матча 19-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:1).

    Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «По матчу «Зенит» – «Урал». Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покидал пределы технической зоны. Это пятое нарушение специалиста в сезоне, за что наставник петербуржцев оштрафован на 30 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона. То есть, в случае повторения нарушения в текущем розыгрыше чемпионата России Манчини будет дисквалифицирован на одну встречу, – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2017 16:47
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    Комментарии (5)
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    Zenmaster
    1512569454
    Значит --- переживает !!!
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    Тони Монтана Б
    1512569505
    500 долларов? Вы серьезно?
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    ologreds
    1694991789
    numo528318
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