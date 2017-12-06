Лопырева посетила матч ЦСКА – «МЮ» и познакомилась с Погба

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от посещения матча Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА (2:1). По окончании встречи Лопырева познакомилась с полузащитником «красных дьяволов» Полем Погба.

«Для меня всегда большая радость оказаться на «Олд Траффорд». Это стадион с особой энергетикой. Впервые оказалась на этой арене в августе, когда «Манчестер Юнайтед» играл против «Тоттенхэма» и тоже выиграл. Вообще, этот сезон команда Жозе Моуринью проводит удачно. У меня было в планах посетить «Олд Траффорд» еще один раз в этом году. Я была в Лондоне и с удовольствием приняла приглашение команды посетить матч с ЦСКА. Меня всегда приятно удивляет, как в «Манчестер Юнайтед» относятся ко мне. Чувствую себя желанным гостем на играх команды. Ощущается забота.

Что касается самого матча, то прежде всего хочу сказать, что очень горда армейцами. Они играли на высоком уровне, бились до конца и показали свое мастерство. Я осталась в восторге от матча, это настоящая Лига чемпионов. Ну а «Манчестер Юнайтед» поздравляю с победой. Второй раз я на стадионе, и второй раз победа «МЮ».

Виделась после матча с Полем Погба, мы познакомились. Меня совсем недавно назначили послом ООН по программе антидискриминации во время чемпионата мира в России. Я подарила Погба бэйдж «United Nation». Он поддержал нашу программу и отметил, как это важно. Хороший футболист», — сказала Лопырева.