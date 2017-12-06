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    Лопырева посетила матч ЦСКА – «МЮ» и познакомилась с Погба

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от посещения матча Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА (2:1). По окончании встречи Лопырева познакомилась с полузащитником «красных дьяволов» Полем Погба.

    «Для меня всегда большая радость оказаться на «Олд Траффорд». Это стадион с особой энергетикой. Впервые оказалась на этой арене в августе, когда «Манчестер Юнайтед» играл против «Тоттенхэма» и тоже выиграл. Вообще, этот сезон команда Жозе Моуринью проводит удачно. У меня было в планах посетить «Олд Траффорд» еще один раз в этом году. Я была в Лондоне и с удовольствием приняла приглашение команды посетить матч с ЦСКА. Меня всегда приятно удивляет, как в «Манчестер Юнайтед» относятся ко мне. Чувствую себя желанным гостем на играх команды. Ощущается забота.

    Что касается самого матча, то прежде всего хочу сказать, что очень горда армейцами. Они играли на высоком уровне, бились до конца и показали свое мастерство. Я осталась в восторге от матча, это настоящая Лига чемпионов. Ну а «Манчестер Юнайтед» поздравляю с победой. Второй раз я на стадионе, и второй раз победа «МЮ».

    Виделась после матча с Полем Погба, мы познакомились. Меня совсем недавно назначили послом ООН по программе антидискриминации во время чемпионата мира в России. Я подарила Погба бэйдж «United Nation». Он поддержал нашу программу и отметил, как это важно. Хороший футболист», — сказала Лопырева.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 15:20
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    Комментарии (31)
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    Dellleone
    1512572857
    Зачем на футбольном сайте писать постоянно про эту шкуру???
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    skipushkach
    1512573128
    Сразу видно,что ни капли не понимает в футболе..
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    drago922
    1512573840
    зачем показывать эту ***** всё время ?? , она никто в футболе , мало ли кто и где побывал , и что с того
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    OfaZavr
    1512575260
    достали уже писать про эту ни пойми кого, это что футбольная новость.
    Ответить
    Tajik-za Zenit
    1512576847
    Бомбордир теперь каждый её шаг будете отслеживать
    Ответить
    СШГЭС
    1512578434
    ***.Ь стала послом, куда мир катится.
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1512579589
    С двадцатью четырьмя дюймами Ромело Лукаку она познакомилась! А теперь тут сказки рассказывает про ООН и тд ! А сайт-то вроде футбольный.
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    Полная Канистра
    1512580754
    кто эту послуху спонсирует что мотается по всему миру Знать бы этого сутенёра????????
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    арейская
    1512612629
    Ну прямо талисман МЮ...
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    ologreds
    1694991789
    numo528311
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