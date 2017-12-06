Бывший игрок ЦСКА обвинил Васина в поражении от «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы проиграли «Манчестер Юнайтед» и не смогли выйти в плей-офф турнира. По словам Пономарева, в поражении российской команды виноват защитник Виктор Васин.

«В первом тайме мне показалось, что ЦСКА сможет выстоять и довести матч до победного. Но потом англичане забили нам первый гол, который получился дурацким. Ну как так могло случиться? Виктор Васин не удержал Лукаку. Он нескладно боролся, да и вообще сзади игрока оказался. Дурацкий гол, которого Акинфеев не ожидал, да и сами игроки «Юнайтед» не ожидали. После этого я понял, что уже ничего армейцам не светит. Как в воду глядел – пропустили второй мяч.

Во втором голе тоже Васин проиграл позицию. Ну вот так и складывается игра из таких ошибок. Не верю я в Васина, он ненадежный. Он виноват в сегодняшнем поражении ЦСКА. Вроде хороший парнишка, но потом бах – провал. Обидно очень, ведь хорошо армейцы играли, молодежь порадовала. Игнашевич хорошо сыграл, и Фернандес с Набабкиным хорошо смотрелись. А Васин уже не в первый раз проваливает игру.

Что касается этого розыгрыша Лиги чемпионов, то ЦСКА может занести его себе в актив. Набрали девять очков и попали в Лигу Европы. Два матча выиграть на выезде и одну дома – хороший результат. Будем играть в Лиге Европы. Я думаю, что будем в финале», — сказал Пономарев.