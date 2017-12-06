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    • Бывший игрок ЦСКА обвинил Васина в поражении от «Манчестер Юнайтед»

    Бывший игрок ЦСКА обвинил Васина в поражении от «Манчестер Юнайтед»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы проиграли «Манчестер Юнайтед» и не смогли выйти в плей-офф турнира. По словам Пономарева, в поражении российской команды виноват защитник Виктор Васин.

    «В первом тайме мне показалось, что ЦСКА сможет выстоять и довести матч до победного. Но потом англичане забили нам первый гол, который получился дурацким. Ну как так могло случиться? Виктор Васин не удержал Лукаку. Он нескладно боролся, да и вообще сзади игрока оказался. Дурацкий гол, которого Акинфеев не ожидал, да и сами игроки «Юнайтед» не ожидали. После этого я понял, что уже ничего армейцам не светит. Как в воду глядел – пропустили второй мяч.

    Во втором голе тоже Васин проиграл позицию. Ну вот так и складывается игра из таких ошибок. Не верю я в Васина, он ненадежный. Он виноват в сегодняшнем поражении ЦСКА. Вроде хороший парнишка, но потом бах – провал. Обидно очень, ведь хорошо армейцы играли, молодежь порадовала. Игнашевич хорошо сыграл, и Фернандес с Набабкиным хорошо смотрелись. А Васин уже не в первый раз проваливает игру.

    Что касается этого розыгрыша Лиги чемпионов, то ЦСКА может занести его себе в актив. Набрали девять очков и попали в Лигу Европы. Два матча выиграть на выезде и одну дома – хороший результат. Будем играть в Лиге Европы. Я думаю, что будем в финале», — сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 15:06
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    Комментарии (41)
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    I_R_O_N_M_A_N
    1512576362
    Ну хоть кто-то публично высказался на счёт этого бревна, играй армейцы в 2 центральных и то надёжнее было бы, так ещё бы в другой линии один игрок добавился - от этого Уаси как от быка молока, поскорее бы с ним расстались уже, он игрок уровня ФНЛ максимум!!!
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    Поль
    1512576994
    проигрывает всегда команда. но футболист, находившийся в обоих случаях при пропущенных голах и при этом не пытавшийся расстелится перед противников, заслуживает места в игре дубля. это тупой и ленивый пацан.
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    Юрий Крутько
    1512579349
    С Владимиром Пономарёвым не поспоришь...А сам то, как играл,вот был ЗАЩИТНИК, от бога.Васин слабоват,как для клуба,а для сборной вообще,очень тревожно...
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    lebron777
    1512580422
    ниче ниче Васян , набивай шишки спокойно , через год - два машиной будешь , с таким то опытом , березы и игнаш в иаком возрасте думаю не лучше играли , не меньше ошибались , а итог все знают
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    fortune-bva
    1512583479
    Васин не для ЦСКА! Такая дыра в обороне армейцам ни к чему!
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    nemolod
    1512584083
    Финал может закончиться в ЛЕ гораздо раньше,если за 2 минуты будут пропускать 2 гола!
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    real1806
    1512584927
    Васин всё нормально.ошибки бывают у всех.тренируйся и тренируйся.у тебя всё будет получаться,верь в себя и команду.
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    Cobold
    1512591754
    Васин просто бездарность! Столько привозить это надо постараться!
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    paracetamol
    1512597880
    Справедливо!
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    ologreds
    1694991789
    numo528310
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