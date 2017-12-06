Зидан: «Реал» в хорошей форме, и меня не интересует, что по этому поводу думают окружающие»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда находится в хорошей форме, пусть и пребывает в турнирной таблице испанской Примеры на четвертом месте.

«Надоело повторять: мы находимся в хорошей форме. Нужно просто больше забивать. Ситуация изменится в лучшую сторону, поэтому я спокоен. Играем мы достойно. Те, кто нас критикуют, многого не видят.

Люди могут говорить все что угодно, меня это не интересует», – сказал французский специалист.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.