Погба: «Победа над ЦСКА придаст нам энергетики перед матчем с «Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:1). Француз считает, что игра отразится и на внутреннем чемпионате.

«Хорошо, что сегодня выиграли — это положительная энергия. Очки в дерби нам очень нужны. «Манчестер Сити» — «Юнайтед» всегда был большим дерби. Думаю, не нужно говорить, насколько это громкое событие», – сказал Погба.

Сам хавбек не примет участие в матче с «горожанами» из-за дисквалификации.