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    • Погба: «Победа над ЦСКА придаст нам энергетики перед матчем с «Сити»

    Погба: «Победа над ЦСКА придаст нам энергетики перед матчем с «Сити»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:1). Француз считает, что игра отразится и на внутреннем чемпионате.

    «Хорошо, что сегодня выиграли — это положительная энергия. Очки в дерби нам очень нужны. «Манчестер Сити» — «Юнайтед» всегда был большим дерби. Думаю, не нужно говорить, насколько это громкое событие», – сказал Погба.

    Сам хавбек не примет участие в матче с «горожанами» из-за дисквалификации.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 12:25
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    Комментарии (4)
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    kvm5
    1512552597
    хорошая тренировка
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    mutabor0992
    1512580829
    Особенно тебе гуталин...Ты вааще в пролете на этот матч.
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    САНЁК17
    1512588211
    ананизмом страдает бедалага
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    ologreds
    1694991791
    numo528297
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