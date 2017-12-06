Ковачич: «Роналду всегда недоволен, когда не забивает»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич рассказал о настрое всей команды, и особенно – Криштиану Роналду, на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда.

«Лига чемпионов очень важна для нас, и мы хотим выиграть, несмотря на то, что уже вышли в плей-офф.

Я вижу, как работает Роналду – на поле, в спортзале, везде. Его трудолюбие просто невероятно. Он хочет большего. Он всегда недоволен, когда не забивает», – сказал Ковачич.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.