Селюк не верит в шансы «Спартака» на плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный агент Дмитрий Селюк не видит шансов для «Спартака» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

«После жеребьевки я сказал, что «Ливерпуль» и «Севилья» займут первые два места в группе и отправятся в плей-офф, а «Спартак» будет третьим. Пока все так и складывается – я не вижу предпосылок, чтобы изменить свое мнение. Не верю, что они способны переиграть англичан на «Энфилде».

«Спартаку» нужно отдать должное за нынешние результаты. После того как несколько лет назад у команды появился новый стадион, она ожила. Они молодцы – борются, а попадание в Лигу Европы я расцениваю как положительный результат. В этом турнире у «Спартака» могут быть неплохие шансы, но многое будет зависеть от жеребьевки. Все-таки в данном соревновании хватает сильных команд», – заявил Селюк.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.