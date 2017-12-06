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    • Селюк не верит в шансы «Спартака» на плей-офф Лиги чемпионов

    Селюк не верит в шансы «Спартака» на плей-офф Лиги чемпионов

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не видит шансов для «Спартака» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

    «После жеребьевки я сказал, что «Ливерпуль» и «Севилья» займут первые два места в группе и отправятся в плей-офф, а «Спартак» будет третьим. Пока все так и складывается – я не вижу предпосылок, чтобы изменить свое мнение. Не верю, что они способны переиграть англичан на «Энфилде».

    «Спартаку» нужно отдать должное за нынешние результаты. После того как несколько лет назад у команды появился новый стадион, она ожила. Они молодцы – борются, а попадание в Лигу Европы я расцениваю как положительный результат. В этом турнире у «Спартака» могут быть неплохие шансы, но многое будет зависеть от жеребьевки. Все-таки в данном соревновании хватает сильных команд», – заявил Селюк.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

    Источник: Известия

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    06.12.2017 09:46
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1512543469
    Все мы хотим верить в победу Спартака. Но объективно если, то хорошим результатом будет и ничья. Если же Спартак победит то это будет буквально Чудо. )
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    Бубновский
    1512544438
    ....ливерпуль безусловно на голову сильнее, но все мы знаем как их защита может косячить....надо ждать свой шанс и верить в победу....а не верить мы всегда успеем!!!
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    neofizer
    1512545737
    правильно
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    OfaZavr
    1512553182
    может быть он и прав, но верить и надеяться нужно до конца!
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    denzillo
    1512557338
    Умник мля ещё один-Селюг этот! =) Наша команда не хуже точно, а нападение может и лучше. Проблема наших игр -это наш расслабленный чемпионат, где все пешком ходят миллионеры и без мотивации. Даешь мотивацию СССР!!!! И всё пойдёт как в старые добрые времена, когда нас уважали....когда у бразилии поджилки тряслись. Сегодня ВЕРИМ в команду и лучше играть в лч недолго, чем до финала ле скрипя задом добираться! Сильнейшие в ЛЧ!
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    DOCTOR PENALTY
    1512561275
    А МЫ ВЕРИМ !!!
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    alex kidn
    1512563966
    Нефиг было с Марибором ничьи получать
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    zenitovec2007
    1512582921
    Умом Россию не понять! Ведь можем мы и марибору проиграть и ливерпуль ваш обыграть)
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    ologreds
    1694991791
    numo528282
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