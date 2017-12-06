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    Лига чемпионов. «Спартак» на выезде сыграет с «Ливерпулем»

    В среду, 6 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» будет принимать «Спартак». В этой встрече российскому клубу нужна только победа.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Спартак». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2017 21:45
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    Комментарии (56)
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    CSKA471
    1512590277
    А в группе "А" ЦСКА все еще не сыграл с МЮ, по мнению бомбардира - таблица не обновлена
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    краббб
    1512590382
    судья не даст Спартаку выиграть левый пендаль высосал вначале матча
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    Тазит
    1512590794
    Не хило так начали чемпиёны
    Ответить
    Гость87
    1512590874
    Многообещающее начало
    Ответить
    GoLenaStop
    1512590892
    Лига Чемпионов стонет... кончалово будет по заслугам. Ничего личного, только мировой футбол!. ...
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    Тазит
    1512590900
    И комментаторы полны оптимизма)
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    Loxxam
    1512591182
    Поляк не даст пройти русскому клубу. Мяч явно шел выше, а нарушение спорное. Плюс Ливерпуль прибыльнее в 1/8 ЛЧ для УЕФА чем Спартак. У КБ нет шансов. Пенальти сломал настрой и не дал красную Кану за такое! Предвзятость очевидна
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    GoLenaStop
    1512595136
    Народная команда , чемпион!... Пойду-ка лучше послушаю The Beatles, окунусь в омут Мерси-сайда....Ха!
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    Par Mezan
    1512595844
    А чего это комментатора с истерикой об "супер-клубе" щас не слыхать на МАТЧ-ТВ? Может, поПЕРХнУлся ???
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    ologreds
    1694991791
    numo528279
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