Лига чемпионов. «Спартак» на выезде сыграет с «Ливерпулем»

В среду, 6 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» будет принимать «Спартак». В этой встрече российскому клубу нужна только победа.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Спартак». Начало в 22:45, не пропустите!

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