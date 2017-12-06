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    Ракитич: «Иногда и Месси нужно отдохнуть»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает нормальным, что Лионель Месси получил возможность отдохнуть в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:0), начав игру на скамейке запасных.

    «Месси вполне доволен этим. Важно, что он все равно с нами. Иногда и ему нужно отдохнуть.

    Но все видят, что игра всегда преображается, когда он появляется на поле. Даже если проводит 20 или 25 минут матча. Он способен изменить все.

    С другой стороны, важно было ему сохранить свою свежесть для следующих матчей», – приводит слова Ракитича A Bola.

    Напомним, что Месс появился на поле в матче со «Спортингом» во второй половине.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2017 08:31
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    Комментарии (2)
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    LeoandresmessI
    1512541148
    МессИ. ошибка в тексте.
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    ologreds
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