Ракитич: «Иногда и Месси нужно отдохнуть»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает нормальным, что Лионель Месси получил возможность отдохнуть в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:0), начав игру на скамейке запасных.

«Месси вполне доволен этим. Важно, что он все равно с нами. Иногда и ему нужно отдохнуть.

Но все видят, что игра всегда преображается, когда он появляется на поле. Даже если проводит 20 или 25 минут матча. Он способен изменить все.

С другой стороны, важно было ему сохранить свою свежесть для следующих матчей», – приводит слова Ракитича A Bola.

Напомним, что Месс появился на поле в матче со «Спортингом» во второй половине.