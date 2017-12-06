Поль Погба: «Миссия выполнена»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба остался доволен результатом встречи Лиги чемпионов с ЦСКА, который вывел команду в плей-офф турнира с первой строчки.

«Миссия выполнена – идем в следующий раунд. Очень рад за нашу победу! Жаль, что не сыграю в воскресенье, но мы фокусируемся на настоящем. Поддержка понадобится нашей команде в этот уик-энд», – написал Погба в твиттере.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1.