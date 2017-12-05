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    Каррера: «Спартак» не боится «Ливерпуль»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Завтра нас ждет важный матч. Посмотрим, чем все закончится. Мы уважаем «Ливерпуль», но у нас тоже есть хорошие игроки. Не хочу давать какую-либо информацию о нашем составе. Завтра после обеда решим, как будем использовать наших футболистов. Нет какого-то игрока, который был бы для нас важнее остальных.

    У «Ливерпуля» много хороших футболистов. Мы уважаем соперника, но не боимся. Завтрашний матч покажет, кто из нас лучше.

    В команде отличная атмосфера, и завтра нам будут противостоять великолепные футболисты. Нас ждет поединок против очень сильного соперника. На «Энфилде» будет очень упорная борьба», — сказал Каррера.

    Матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет завтра в Ливерпуле. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 23:47
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vitvik
    1512507721
    У нас тоже есть хорошие игроки, к сожалению, у них команда лучше. Буду рад ошибиться.
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    insider_retro
    1512507856
    Тут даже не вопрос страха или бесстрашия... Мне кажется, что возможные ресурсы, помноженные на мотивацию и кураж и лягут в основу успеха одной из команд... Спартак готов и может!!!
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    Енисей - чемпион !
    1512512398
    Кого бояться - вся жопа в шрамах !
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    Burtaze
    1512528923
    свежо предание...но верится с трудом....
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    Диктор
    1512542027
    И это самое главное.
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    hellkid
    1512542578
    в любом случае матч будет огненный!
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    OfaZavr
    1512549470
    и это правильно, уважать и серьезно относиться можно, а бояться никогда!
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    ologreds
    1694991793
    numo528254
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