Каррера: «Спартак» не боится «Ливерпуль»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Завтра нас ждет важный матч. Посмотрим, чем все закончится. Мы уважаем «Ливерпуль», но у нас тоже есть хорошие игроки. Не хочу давать какую-либо информацию о нашем составе. Завтра после обеда решим, как будем использовать наших футболистов. Нет какого-то игрока, который был бы для нас важнее остальных.

У «Ливерпуля» много хороших футболистов. Мы уважаем соперника, но не боимся. Завтрашний матч покажет, кто из нас лучше.

В команде отличная атмосфера, и завтра нам будут противостоять великолепные футболисты. Нас ждет поединок против очень сильного соперника. На «Энфилде» будет очень упорная борьба», — сказал Каррера.

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет завтра в Ливерпуле. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.