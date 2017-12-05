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    • Яя Туре: «Манчестер Сити играет в лучший атакующий футбол в Европе»

    Яя Туре: «Манчестер Сити играет в лучший атакующий футбол в Европе»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением об игре команды.

    «По правде говоря, я думаю, что мы играем в лучший атакующий футбол в Европе. С какими-то соперниками бывает сложно, поэтому нам нужно сыграть с топовым клубом, чтобы понять, где мы находимся.

    Думаю, соперники уважают нас. Они видят, как мы играем, как мы атакуем в матче с любым противником.

    Мы в хорошей форме и уверены в себе. Спросите моих одноклубников – мы все наслаждаемся. Всегда хочется играть, как будто ты молод. То, как мы контролируем ход игры и забиваем, – просто фантастика», — сказал Туре.

    Завтра «Манчестер Сити» проведет гостевой матч в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.12.2017 22:03
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