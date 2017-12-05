Кучаев: «Выход ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Остался один шаг — правда, очень трудный»

Нападающий ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

— Свой первый гол за основу вы забили в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед». Это невероятно круто! Эйфория уже прошла или все еще радуетесь в глубине души?

— Радоваться перестал почти сразу — уже через три дня ждала очередная игра, нужно было на ней концентрироваться. Да и к тому же эмоции испытал сдержанные — пусть это и был первый гол за основу, к тому же на таком уровне, но он уже не мог никак помочь команде.

— Есть ли у ЦСКА шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов, на ваш взгляд?

— Шансы есть всегда. Надо просто отдать все силы на поле и играть друг за друга.

— Команда сильно расстроится, если не выйдет?

— Еще бы — такой путь проделали, столько сил отдали! Остался один шаг — правда, очень трудный. Но нам не привыкать преодолевать трудности.

Матч «МЮ» – ЦСКА пройдет сегодня в Манчестере. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.