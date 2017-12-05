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    • Кучаев: «Выход ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Остался один шаг — правда, очень трудный»

    Кучаев: «Выход ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Остался один шаг — правда, очень трудный»

    Нападающий ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    Свой первый гол за основу вы забили в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед». Это невероятно круто! Эйфория уже прошла или все еще радуетесь в глубине души?

    — Радоваться перестал почти сразу — уже через три дня ждала очередная игра, нужно было на ней концентрироваться. Да и к тому же эмоции испытал сдержанные — пусть это и был первый гол за основу, к тому же на таком уровне, но он уже не мог никак помочь команде.

    Есть ли у ЦСКА шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов, на ваш взгляд?

    — Шансы есть всегда. Надо просто отдать все силы на поле и играть друг за друга.

    Команда сильно расстроится, если не выйдет?

    — Еще бы — такой путь проделали, столько сил отдали! Остался один шаг — правда, очень трудный. Но нам не привыкать преодолевать трудности.

    Матч «МЮ» – ЦСКА пройдет сегодня в Манчестере. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: RT

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    05.12.2017 21:08
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sanechka Expert
    1512497477
    Да ладно тебе, трудный. МЮ это как Тосно, только МЮ. Главное чтоб Береза с Акинфеевым и Игнашевичем 15 минут в треугольник не играли.
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    Kotofey75
    1512497538
    Кони! Вспомните обескровленный травмами Спартак в матче с Ливером. Если сыграете с таким же сумасшедшим настроем ни у кого не повернется язык вас осудить при любом исходе. Россия с вами! ВСЯ
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    prtcs
    1512497630
    Надеемся, что команда хорошо постарается. Удачи.
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    alex1951
    1512497764
    Ну и отдайте все силы и играйте друг за друга! Вам что кто то мешает? Вперед!
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    батог
    1512498648
    Ну кони, вперед!!! Табуном прижать МЮ к воротам и растоптать!!!
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    REDAT
    1512499188
    ☻/ /▌ / \ ★ «ЦСКА»★ ☆▬▬███ Вперед "ЦСКА"███▬▬☆★ «ЦСКА»★ Удачи на все 100!!!!!!!!!!!!°•★ ★•°
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    Татарин за ЦСКА
    1512499468
    Удачи,родные,многие фанаты с Вами и не только фаны ЦСКА
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    Par Mezan
    1512500201
    Хотелось бы спортивной справедливости.... Но есть ли она в играх на западных полях? Вопрос риторический.... За победу ЦСКА, как поддержку Российских Олимпийцев! Удачи, Центральный Клуб Нашей Армии!
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    3a zenit
    1512502185
    поставил на победу ЦСКА!
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    ologreds
    1694991795
    numo528237
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