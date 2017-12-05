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    • Васин: «Мудрствовать не стоит. «Локомотив» опережает преследователей на шесть очков — он фаворит»

    Васин: «Мудрствовать не стоит. «Локомотив» опережает преследователей на шесть очков — он фаворит»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о задачах команды в чемпионате России, а также назвал фаворита РФПЛ.

    — Задачи в чемпионате по-прежнему максимальные?

    — Конечно, мы будем бороться до конца — не припомню, когда ЦСКА отказывался от чемпионских амбиций.

    — Кто фаворит в первенстве страны?

    — На данный момент мудрствовать лукаво не стоит. «Локомотив» опережает преследователей на шесть очков — он и фаворит.

    ЦСКА сегодня проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: RT

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    05.12.2017 20:58
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    Комментарии (4)
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    R015RK
    1512545486
    Витя для тебя Локомотив фаворит? А своя команда? Конечно, напривозил голов в свои ворота, а теперь Локомотив фаворит. Умница, так держать ( только в другой команде).
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    alimpic
    1512561807
    ща он со Спартаком пару привезет, и тогда конюшня явно не будет фаворитом)))
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    bumer_moscow
    1512571317
    да да
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    ologreds
    1694991795
    numo528235
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