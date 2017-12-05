Васин: «Мудрствовать не стоит. «Локомотив» опережает преследователей на шесть очков — он фаворит»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о задачах команды в чемпионате России, а также назвал фаворита РФПЛ.

— Задачи в чемпионате по-прежнему максимальные?

— Конечно, мы будем бороться до конца — не припомню, когда ЦСКА отказывался от чемпионских амбиций.

— Кто фаворит в первенстве страны?

— На данный момент мудрствовать лукаво не стоит. «Локомотив» опережает преследователей на шесть очков — он и фаворит.

ЦСКА сегодня проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.