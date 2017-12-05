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    • Созин: «В ЦСКА все создано Гинером. Если кто-то придет на его место, Гинера надо попросить остаться»

    Созин: «В ЦСКА все создано Гинером. Если кто-то придет на его место, Гинера надо попросить остаться»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что у ЦСКА сменился владелец.

    «Каждый, у кого есть автомобиль, хочет его продать. Продавший хочет его купить. Это закон жанра. ЦСКА – клуб, который Евгений Гинер сделал великим по российским меркам. Думаю, о продаже будет известно не от Никиты Кричевского, а более цивилизованным образом.

    Может Гинер продать ЦСКА или не может? Наверное, может. Это его детище, он его поднял с нуля. Выиграл с ним большое количество чемпионатов и еврокубков — все, что возможно. Ни один человек, только если он не ярый болельщик другого клуба, не скажет ничего плохого в спину Гинера, если он будет уходить.

    Если сын какого-то богатого человека соберется купить клуб, а такие разговоры ходят, он должен попросить Гинера остаться. Поставить его на другую должность, например генерального директора. Все создано Гинером.

    Если кто-то придет на его место, я подчеркиваю — если, ему стоит попросить Гинера остаться в этом футбольном бизнесе и помочь ему. Для Евгения Ленноровича это удачный футбольный бизнес», — сказал Созин.

    Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал новость о продаже клуба провокацией.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2017 19:51
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    Комментарии (5)
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    nickishinvane
    1512510582
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    DOCTOR PENALTY
    1512567519
    Если Гиннер уйдёт, мне жаль ЦСКА. Начнётся очень трудный период.
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    ologreds
    1694991795
    numo528228
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