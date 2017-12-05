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    Бабаев назвал провокацией информацию о продаже ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что информация о продаже клуба похожа на провокацию, чтобы отвлечь игроков команды накануне решающего матча против «Манчестер Юнайтед» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    Сегодня экономист Никита Кричевский сообщил, что президент армейцев Евгений Гинер продал клуб на прошлой неделе, а о официально о сделке будет объявлено в конце декабря.

    «Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов. Напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду.

    «Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку», – сказал Бабаев.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    05.12.2017 15:41
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    andrebest4
    1512479983
    посмотрим в конце-начале года..кто из них трепло
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    vladimir-7
    1512481162
    Вот и ответ на слова Уткина. А я пожелаю сегодня ЦСКА победить МЮ. Удачи. И Спартаку завтра выиграть и было бы совсем отлично если бы они сыграли в финале ЛЧ между собой.
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    acer2003
    1512481419
    Бабаеву, явно это не с руки, место точно потеряет
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    polozovs
    1512482124
    время покажет
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    Антибиотик
    1512482185
    Разговоры о продаже идут давно. Бабаев ничего другого сказать то и не может. А вот где правда, это действительно вопрос. Ещё летом была информация о продаже клуба и самое интересное, что Гинер то молчит. Давно бы дал вью и опроверг, но молчит же. В любом случае я желаю ЦСКА только здравствовать и удачи в сегодняшней игре! Сегодня все болеем за вас!
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    bset
    1512482673
    Сегодня провокация. А в зимний перерыв это станет фактом. Очень жаль...
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    Тазит
    1512485895
    Ну если провокация, то получается Мауриньо подсуетился... Боится значит...
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    avera
    1512487120
    А если правда, то придется писать заявление о уходе и не ныть-ну я же и предположить не мог.Вообше лошадкам нужна встряска и свежая кровь.
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    Виктор12
    1512489790
    Тут два варианта - либо это брэхня, либо у Кричевского есть выходы на английские спецслужбы! Только по их информации ему может стать об этом известно! Они все сделки фиксируют и отслеживают в Англии и по всему Миру. У них ОГРОМНАЯ база данных хранится и они её собирают в свои досье! Им известны все владельцы ЦСКА, их намерения по управлению, а стало быть и по продаже! Если таковая состоялась. А Бабаев мог об этом и не знать! А время покажет, как развивались события и по какому сценарию! Бизнес Гинера потёк после отставки Сергея Иванова с должности главы администрации президента, – написал Кричевский на своей странице в «Фейсбуке».
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