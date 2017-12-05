Бабаев назвал провокацией информацию о продаже ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что информация о продаже клуба похожа на провокацию, чтобы отвлечь игроков команды накануне решающего матча против «Манчестер Юнайтед» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сегодня экономист Никита Кричевский сообщил, что президент армейцев Евгений Гинер продал клуб на прошлой неделе, а о официально о сделке будет объявлено в конце декабря.

«Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов. Напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду.

«Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку», – сказал Бабаев.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.