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    • Алдонин: «Оланаре? Реально угрожать воротам «МЮ» он не сможет. Это не его уровень»

    Алдонин: «Оланаре? Реально угрожать воротам «МЮ» он не сможет. Это не его уровень»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА.

    «Если есть шанс попасть в плей-офф Лиги чемпионов – нужно обязательно бороться. Понятно, что задача непростая. «Манчестер Юнайтед» имеет сумасшедшую беспроигрышную серию, а у ЦСКА существуют большие проблемы с составом. Задача тяжелая, но выполнимая.

    Было бы плохо, если бы шансов совсем не было. Очень здорово, что обеспечили еврокубковую весну. Осталось определиться со статусом турнира. С учетом всех потерь ЦСКА сложно будет рассчитывать успех.

    Дыры в полузащите и нападении нужно закрывать молодежью. Это будет отличный шанс для них. Сегодня они смогут показать все, на что способны. От действий молодежи будет зависеть исход матча.

    Выйдет ли Оланаре в нападении? С одной стороны, он обладает большой массой и может побороться с жесткими защитниками «МЮ». С другой — нигериец, мягко сказать, не в лучшей форме. Его участие в матче должен решить тренерский штаб. Реально угрожать воротам соперника он не сможет. Это не его уровень.

    Конечно, хочется верить в положительный результат. Максимум, что армейцы смогут выдать, – это ничью. И то при идеальном стечении обстоятельств. Буду надеяться и верить в ЦСКА, но прогнозы давать сложно», — сказал Алдонин.

    Матч между «МЮ» и ЦСКА пройдет сегодня в Манчестере. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2017 19:14
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    InterMilLano1908
    1512491701
    Незнаю почему , но кажется МЮ просто не будет играть минут 70 пока их болельщики не погонят.Так что главное забить в 1ом тайме и держаться из-за всех сил!
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    NIK32RUS
    1512492855
    В чемпионате России команд таких мало кому сможет угрожать Оланаре! А он тут про МЮ
    Ответить
    Loveloko
    1512495939
    Удачи армейцам, надеюсь в ничью сыграют
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    Kotofey75
    1512497465
    Кони! Вспомните обескровленный травмами Спартак в матче с Ливером. Если сыграете с таким же сумасшедшим настроем ни у кого не повернется язык вас осудить при любом исходе. Россия с вами!
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    Бугимен
    1512497986
    ЖДЕМ ПОБЕДЫ ЦСКА,ЗНАЮ А ВДРУГ!
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    Бубновский
    1512498357
    ....оланаре уволень...его выпустят, если армейцы будут пролетать на последних минутах...чисто продавить на удачу...но, сегодня надо играть без нападения....ну разве что, вермблума на острие
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    ologreds
    1694991795
    numo528225
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