Алдонин: «Оланаре? Реально угрожать воротам «МЮ» он не сможет. Это не его уровень»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА.

«Если есть шанс попасть в плей-офф Лиги чемпионов – нужно обязательно бороться. Понятно, что задача непростая. «Манчестер Юнайтед» имеет сумасшедшую беспроигрышную серию, а у ЦСКА существуют большие проблемы с составом. Задача тяжелая, но выполнимая.

Было бы плохо, если бы шансов совсем не было. Очень здорово, что обеспечили еврокубковую весну. Осталось определиться со статусом турнира. С учетом всех потерь ЦСКА сложно будет рассчитывать успех.

Дыры в полузащите и нападении нужно закрывать молодежью. Это будет отличный шанс для них. Сегодня они смогут показать все, на что способны. От действий молодежи будет зависеть исход матча.

Выйдет ли Оланаре в нападении? С одной стороны, он обладает большой массой и может побороться с жесткими защитниками «МЮ». С другой — нигериец, мягко сказать, не в лучшей форме. Его участие в матче должен решить тренерский штаб. Реально угрожать воротам соперника он не сможет. Это не его уровень.

Конечно, хочется верить в положительный результат. Максимум, что армейцы смогут выдать, – это ничью. И то при идеальном стечении обстоятельств. Буду надеяться и верить в ЦСКА, но прогнозы давать сложно», — сказал Алдонин.

Матч между «МЮ» и ЦСКА пройдет сегодня в Манчестере. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.