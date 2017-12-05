Лукаку надеется ежегодно получать круглую сумму от сотрудничества с ведущим производителем бутс

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не намерен спешить с подписанием нового рекламного контракта. Нынешний доход бельгийца от сотрудничества с ведущими производителями бутс составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Пока форвард ждет заключения договора, он продолжает играть в обычных черных бутсах.

«Ромелу хочет ежегодно зарабатывать круглую сумму по контракту с одним из лучших брендов. Он считает, что коммерческая картина изменится для него после перехода в «Манчестер Юнайтед» летом.

Некоторое время он уже поочередно сотрудничал с «Найком» и «Адидасом». С его представителями уже ведутся переговоры, решение будет известно в конце дня», – рассказал источник в клубе.

Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» минувшим летом за 85 миллионов евро.