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    • Лукаку надеется ежегодно получать круглую сумму от сотрудничества с ведущим производителем бутс

    Лукаку надеется ежегодно получать круглую сумму от сотрудничества с ведущим производителем бутс

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не намерен спешить с подписанием нового рекламного контракта. Нынешний доход бельгийца от сотрудничества с ведущими производителями бутс составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Пока форвард ждет заключения договора, он продолжает играть в обычных черных бутсах.

    «Ромелу хочет ежегодно зарабатывать круглую сумму по контракту с одним из лучших брендов. Он считает, что коммерческая картина изменится для него после перехода в «Манчестер Юнайтед» летом.

    Некоторое время он уже поочередно сотрудничал с «Найком» и «Адидасом». С его представителями уже ведутся переговоры, решение будет известно в конце дня», – рассказал источник в клубе.

    Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» минувшим летом за 85 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    05.12.2017 16:59
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