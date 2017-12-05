Селихов: «С удовольствием готов играть за «Спартак» до конца карьеры»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о чувствах, которые он испытал при переходе в московский клуб и о работе с тренером вратарей красно-белых итальянцем Джанлукой Риомми. Также 23-летний страж ворот признался, что готов защищать спартаковские цвета до конца своей карьеры.

– Какие мысли были, когда узнали, что вас намеривается приобрести «Спартак»? Что почувствовали в тот момент?

– Это было уже давно… Сказать, что испытал чувство гордости? Скорее, радость. Кстати, вопрос быстро решился. Все обговорили буквально за неделю – и контракт был подписан.

– Как вам работается с тренером спартаковских вратарей Джанлукой Риомми, и подметили ли вы разницу в методике отечественных специалистов и итальянца?

– Поначалу некоторые вещи не получались. Я психовал, думал, что тренер дает неправильные задания. Но время показало, что нужно было адаптироваться. Сейчас привык – и никаких нареканий больше нет. К тому же Джанлука, как и Тема Ребров, постоянно вносит в тренировочный процесс позитив.

– В чем это выражается?

– Никогда не видел Джанлуку хмурым. У него всегда на лице улыбка, и это добавляет желания тренироваться.

– А как вы с ним изъясняетесь?

– С помощью моего ломаного английского. На самом деле, футбольный язык существует, так что все понимают друг друга без особого труда. Что касается методики, то некоторые требования Джанлуки отличаются от тех, к которым я привык.

– Например?

– Учит всегда идти на мяч вперед руками.

– Как долго вы готовы оставаться в «Спартаке»? Согласились бы быть спартаковцем до конца карьеры?

– Да, с удовольствием! За сравнительно небольшой срок я проникся спартаковским духом.

– Тем более¸ что подростком занимались в академии «Спартака», за который к тому же болел папа.

– Детско-юношеская школа далеко не то, что взрослый футбол. Ты знаешь, что на тебя смотрят миллионы людей, и что ты защищаешь многомиллионную армию болельщиков. Это круто!

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, в которых пропустил 18 голов. В семи встречах он отыграл без пропущенных голов.