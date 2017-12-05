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    • Селихов: «С удовольствием готов играть за «Спартак» до конца карьеры»

    Селихов: «С удовольствием готов играть за «Спартак» до конца карьеры»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о чувствах, которые он испытал при переходе в московский клуб и о работе с тренером вратарей красно-белых итальянцем Джанлукой Риомми. Также 23-летний страж ворот признался, что готов защищать спартаковские цвета до конца своей карьеры.

    – Какие мысли были, когда узнали, что вас намеривается приобрести «Спартак»? Что почувствовали в тот момент?

    – Это было уже давно… Сказать, что испытал чувство гордости? Скорее, радость. Кстати, вопрос быстро решился. Все обговорили буквально за неделю – и контракт был подписан.

    – Как вам работается с тренером спартаковских вратарей Джанлукой Риомми, и подметили ли вы разницу в методике отечественных специалистов и итальянца?

    – Поначалу некоторые вещи не получались. Я психовал, думал, что тренер дает неправильные задания. Но время показало, что нужно было адаптироваться. Сейчас привык – и никаких нареканий больше нет. К тому же Джанлука, как и Тема Ребров, постоянно вносит в тренировочный процесс позитив.

    – В чем это выражается?

    – Никогда не видел Джанлуку хмурым. У него всегда на лице улыбка, и это добавляет желания тренироваться.

    – А как вы с ним изъясняетесь?

    – С помощью моего ломаного английского. На самом деле, футбольный язык существует, так что все понимают друг друга без особого труда. Что касается методики, то некоторые требования Джанлуки отличаются от тех, к которым я привык.

    – Например?

    – Учит всегда идти на мяч вперед руками.

    – Как долго вы готовы оставаться в «Спартаке»? Согласились бы быть спартаковцем до конца карьеры?

    – Да, с удовольствием! За сравнительно небольшой срок я проникся спартаковским духом.

    – Тем более¸ что подростком занимались в академии «Спартака», за который к тому же болел папа.

    – Детско-юношеская школа далеко не то, что взрослый футбол. Ты знаешь, что на тебя смотрят миллионы людей, и что ты защищаешь многомиллионную армию болельщиков. Это круто!

    Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, в которых пропустил 18 голов. В семи встречах он отыграл без пропущенных голов.

    Источник: Фратрия

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    05.12.2017 16:14
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kvm5
    1512485811
    не пропусти
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    shinnik
    1512488693
    Штанги не чмокай и всё хорошо. Будет. или не будет. Но это уже другая,спартаковская история..
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    OfaZavr
    1512489065
    Хорошее стремление и желание. Главное продолжай прогрессировать, играть со всей душой и чтобы звездность и травмы обходили стороной!
    Ответить
    СШГЭС
    1512489302
    Правильно, Саня, играйте с Джикией до конца в Спартаке, от добра добра не ищут.
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    Mahone
    1512490233
    Ты как я,с 1975 года болею за Спартак,и навсегда!!!!!!!! Спартак чемпион,пусть будут падения,но я с тобой Спартак,будут победы-я самый счастливый!!!!!!!1
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1512492687
    Селихов - хороший вратарь...достойная смена Акинфееву в сборной в будущем...
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    за ЦСКА с 1980г
    1512494448
    При упоминании спартака все говорят о конце карьеры. Как то так..
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    lloegr
    1512496481
    до конца Карреры
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    paracetamol
    1512502100
    Такой молодой, а уже хрюкать научился!
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    ologreds
    1694991797
    numo528210
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