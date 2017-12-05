Олдридж: «На данный момент игра со «Спартаком» – самая важная для «Ливерпуля» в сезоне»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж считает, что самый главный матч сезоне для мерсисайдцев на данный момент – это поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

Обозреватель газеты Liverpool Echo заявил, что красные заслужили первое место в группе и выразил уверенность в завтрашней победе подопечных Юргена Клоппа.

«На данный момент игра против «Спартака» самая важная для «Ливерпуля» в сезоне. Мы обязаны войти в число 16 сильнейших клубов Европы. Мы заслужили первую строчку в этой группе, хотя откровенно теряли очки в Севилье и Москве. Теперь пора реабилитироваться, и я уверен, что «Ливерпуль» сделает это», – написал Олдридж в своей колонке.

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Для выхода в плей-офф мерсисайдцам достаточно ничьей, красно-белых же устроит только победа.

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