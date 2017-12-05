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    «Пока что это главная игра в сезоне». Что англичане думают о матчах с ЦСКА и «Спартаком»


    3.7
    Голосов: 3
    05.12.2017 12:00
    В победах «МЮ» и «Ливерпуля» английские фанаты не сомневаются вообще.

    RedCafe (форум фанатов «МЮ»)

    Зря не поставили точку в прошлом матче. Теперь придется играть с этим детским садом.

    Brightonian

    Если проигрываем, все равно выходим с первого места, да? Будем тогда лучше по разнице мячей, если совсем не наполучаем, что очень маловероятно.

    Womp

    Ага, даже при 0:3 выходим с первого места. Нужно получить от семи, чтобы не выйти.

    massi83

    Просто надо не проиграть ЦСКА в четыре мяча. Не знаю почему некоторые еще говорят, что мы можем не выйти.

    ValenciasDrilledCrosses

    Результат толком не важен, если только 0:4 не продуем. Ставьте дублеров.

    Kapardin

    «МЮ» победит 2:1.

    Maradona10

    1:0, и забьет Погба.

    Alabaster Codify7

    Хотелось бы продолжения отличной домашней серии, так что ни о чем кроме победы и думать нельзя. Даже наш второй состав должен легко побеждать ЦСКА.

    doomy20

    Лукаку сделает хет-трик.

    Gambit

    Будет безумием не дать отдохнуть Лукаку, он и так играл больше, чем любой другой центрфорвард в лиге. Златан не готов. Да даже наша команда U23 не может проиграть 0:5 или сколько там надо.

    Treble

    liverpoolfc.com (форум фанатов «Ливерпуля»)

    Пока что это главная игра в сезоне. Обе команды в форме, и я думаю, что у «Спартака» будет такой план – держаться, а в конце попробовать забить. У них вернулись несколько ключевых игроков, которых не было в первом матче. Промес – главный из них.

    LivapewlDivas

    Черт возьми, 10 секунд не хватило, чтобы в итоге выставить в этом матче дублеров и спокойно готовиться к дерби.

    Baros—5

    Наверняка в матче будет «одностороннее движение», но атаку «Спартака» стоит опасаться – нужно быть внимательными в защите.

    rosso76

    Будет 8:0.

    aylesbyred

    Ух ты, прям всухую!

    kas74

    И это только в первом тайме. Никто не знает, что будет потом.

    aylesbyred

    Потом будет 8:8.

    LivapewlDivas

    Вспомним цитату «Не хочу в четверг проснуться в Лиге Европы». Давайте просто порвем их. Мы и так должны были это сделать в первой игре. Похоже, возьмем свое сейчас.

    -Chris-

    Я просто не пойму, как мы можем у них не выиграть. ЛЧ на «Энфилде» – это мощно. Не думаю, что у них есть шансы.

    Mersey Dudek

    Совершенно не парюсь по поводу игры. Победим уверенно, независимо от состава.

    Gordon Ottershaw

    Им нужно побеждать, так что они постараются играть в атаку, а значит, будут зоны. Наш ранний гол, им надо забивать два, тут их и прихватим, когда понесутся.

    Can't defend

    Я б скорее ждал, что они будут ждать своего шансы в контратаке или со стандарта. 1:0, и они вышли.

    GrottonRed

    Неясно, чего ждать от команды, которая вынесла «Севилью», но потом не обыграла «Марибор».

    QuatreVingt16

    Все может закончиться так же, как в ответной игре против «Хоффенхайма» (4:2).

    CrackerJacker

    Сомневаюсь. У «Спартака» итальянский тренер, так что игра может сложиться тяжелее, чем кажется.

    rosso76

    redandwhitekop.com (форум фанатов «Ливерпуля»)

    Неясно, как мы не обыграли их в Москве в три мяча. Не вижу этот матч каким-то очень сложным для нас.

    Wool

    Они так себе, а мы в хорошей форме. Должны бить их. 4:0.

    Upinsmoke

    У себя дома они смотрелись как одна из худших команд ЛЧ. Буду удивлен, если не победим. К тому же, русские исторически не слишком круто играют вне родных стен.

    Brain Potter

    Надо создать пугающую атмосферу на трибунах, как это удалось сделать в полуфинале Лиги Европы против «Вильярреала». По первому матчу со «Спартаком», а может быть и так, что у них просто была плохая игра. Они хороши у себя в лиге, видел видео с потрясающим голом. Да и «Севилью» они в итоге превзошли по сумме двух матчей.

    PoetryInMotion

    Даже более того – побили 5:1, если не ошибаюсь. Надеюсь, полиция готова и к художествам их фанатов. С их этой поддержкой в стиле 80-х.

    So... Howard Phillips

    Будет 3:0.

    Felch Aid

    А я тоже опасаюсь. Период у них был непростой. Нужно с уважением отнестись к этим парням.

    Trendisnotdestiny

    Мы в такой форме, что проблем быть не должно. Но это Лига чемпионов. И это «Ливерпуль».

    El Denzel Pepito

    Будет интересно. Им нужно побеждать. У нас нестабильная защита. Но притом крутое нападение. Короче, 6:3.

    jckliew

    Думаю, будет похоже на матч с «Хоффенхаймом», но не кажется, что «Спартак» хорош в гостях.

    Felch Aid

    Легко не будет, но мы победим. У русских плохо получается в гостях. Будет настоящая трагедия, если мы не пройдем. Но этого не случится. Мы играем дома, и мы хороши. И они знают, что мы хороши.

    Yorkykopite

    Обыграли «Брайтон» и думаем, что закатим шесть или семь. Мы уверены в себе, но лишь потому, что русские плохо играют в гостях, то есть, типа мы выиграем легко. Но с момента их поражения «Локомотиву» в августе «Спартак» проиграл лишь однажды в 17 матчах. Случилось это в Севилье, где, мы знаем, как тяжело. Давайте не думать, что все будет так просто в этой игре.

    redtel

    Хоть чемпионат и важнее, этот матч, пожалуй, самый главный для нас в ЛЧ за последнее время.

    cHappyHannukan

    Сложный будет матч. Ставлю на 1:1.

    Andy @ Allerton

    ЦСКА уже выходил в плей-офф ЛЧ из безнадежной ситуации. Сегодня надо повторить

    ЦСКА и «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов. Что для этого нужно?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 7 декабря 2017, 21:11

      а в итоге ******* помойку 7-0))

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset 6 декабря 2017, 11:10

      Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. ЛЕ в кармане, в ЛЧ шансов минимум попасть. В ЛЕ есть шанс пройти дальше. Тем более, если нас там будет 4 из 32 команд.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 декабря 2017, 23:14

      Не вижу смысла проходить дальше в лиге чемпионов. В лиге Европы кто-то из наших может и выйграть

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 декабря 2017, 22:19

      - а у меня тревожные предчуствия(((, но у ЦСКА больше шансов пройти дальше, чем у "Спартака"...

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 5 декабря 2017, 17:10

      Завтра буду ставить на Ливер-Спартак точный счет 2-3 кэф 81 фантазии мои))

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 5 декабря 2017, 17:07

      Поставил пресс ничья МЮ-ЦСКА и 1Х Бенфика-Базель фантастика,но все же)).

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 5 декабря 2017, 16:50

      Прикольно будет, если Ливер не выйдет. То-то посмеемся.

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 5 декабря 2017, 16:34

      Не в обиду фанатам ЦСКА и Спартака, Лига Европы вот их удел.

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 5 декабря 2017, 16:23

      ЦСКА наврядли забьет 4 в ворота МЮ..... и не пропустит.... В это если честно даже не верится
      У Спартака задача попроще - победа любым счетом.... 90 минут на Энфилде продержатся.... Если игра пойдет.... если нет то.... неминовать разгрома

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 декабря 2017, 15:33

      Я, надеюсь, наши в последнем туре удивят и нас и англичан. Нас приятно удивят, англичан - наоборот.

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