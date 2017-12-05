«Пока что это главная игра в сезоне». Что англичане думают о матчах с ЦСКА и «Спартаком»

В победах «МЮ» и «Ливерпуля» английские фанаты не сомневаются вообще.

RedCafe (форум фанатов «МЮ»)

Зря не поставили точку в прошлом матче. Теперь придется играть с этим детским садом.

Brightonian

Если проигрываем, все равно выходим с первого места, да? Будем тогда лучше по разнице мячей, если совсем не наполучаем, что очень маловероятно.

Womp

Ага, даже при 0:3 выходим с первого места. Нужно получить от семи, чтобы не выйти.

massi83

Просто надо не проиграть ЦСКА в четыре мяча. Не знаю почему некоторые еще говорят, что мы можем не выйти.

ValenciasDrilledCrosses

Результат толком не важен, если только 0:4 не продуем. Ставьте дублеров.

Kapardin

«МЮ» победит 2:1.

Maradona10

1:0, и забьет Погба.

Alabaster Codify7

Хотелось бы продолжения отличной домашней серии, так что ни о чем кроме победы и думать нельзя. Даже наш второй состав должен легко побеждать ЦСКА.

doomy20

Лукаку сделает хет-трик.

Gambit

Будет безумием не дать отдохнуть Лукаку, он и так играл больше, чем любой другой центрфорвард в лиге. Златан не готов. Да даже наша команда U23 не может проиграть 0:5 или сколько там надо.

Treble

liverpoolfc.com (форум фанатов «Ливерпуля»)

Пока что это главная игра в сезоне. Обе команды в форме, и я думаю, что у «Спартака» будет такой план – держаться, а в конце попробовать забить. У них вернулись несколько ключевых игроков, которых не было в первом матче. Промес – главный из них.

LivapewlDivas

Черт возьми, 10 секунд не хватило, чтобы в итоге выставить в этом матче дублеров и спокойно готовиться к дерби.

Baros—5

Наверняка в матче будет «одностороннее движение», но атаку «Спартака» стоит опасаться – нужно быть внимательными в защите.

rosso76

Будет 8:0.

aylesbyred

Ух ты, прям всухую!

kas74

И это только в первом тайме. Никто не знает, что будет потом.

aylesbyred

Потом будет 8:8.

LivapewlDivas

Вспомним цитату «Не хочу в четверг проснуться в Лиге Европы». Давайте просто порвем их. Мы и так должны были это сделать в первой игре. Похоже, возьмем свое сейчас.

-Chris-

Я просто не пойму, как мы можем у них не выиграть. ЛЧ на «Энфилде» – это мощно. Не думаю, что у них есть шансы.

Mersey Dudek

Совершенно не парюсь по поводу игры. Победим уверенно, независимо от состава.

Gordon Ottershaw

Им нужно побеждать, так что они постараются играть в атаку, а значит, будут зоны. Наш ранний гол, им надо забивать два, тут их и прихватим, когда понесутся.

Can't defend

Я б скорее ждал, что они будут ждать своего шансы в контратаке или со стандарта. 1:0, и они вышли.

GrottonRed

Неясно, чего ждать от команды, которая вынесла «Севилью», но потом не обыграла «Марибор».

QuatreVingt16

Все может закончиться так же, как в ответной игре против «Хоффенхайма» (4:2).

CrackerJacker

Сомневаюсь. У «Спартака» итальянский тренер, так что игра может сложиться тяжелее, чем кажется.

rosso76

redandwhitekop.com (форум фанатов «Ливерпуля»)

Неясно, как мы не обыграли их в Москве в три мяча. Не вижу этот матч каким-то очень сложным для нас.

Wool

Они так себе, а мы в хорошей форме. Должны бить их. 4:0.

Upinsmoke

У себя дома они смотрелись как одна из худших команд ЛЧ. Буду удивлен, если не победим. К тому же, русские исторически не слишком круто играют вне родных стен.

Brain Potter

Надо создать пугающую атмосферу на трибунах, как это удалось сделать в полуфинале Лиги Европы против «Вильярреала». По первому матчу со «Спартаком», а может быть и так, что у них просто была плохая игра. Они хороши у себя в лиге, видел видео с потрясающим голом. Да и «Севилью» они в итоге превзошли по сумме двух матчей.

PoetryInMotion

Даже более того – побили 5:1, если не ошибаюсь. Надеюсь, полиция готова и к художествам их фанатов. С их этой поддержкой в стиле 80-х.

So... Howard Phillips

Будет 3:0.

Felch Aid

А я тоже опасаюсь. Период у них был непростой. Нужно с уважением отнестись к этим парням.

Trendisnotdestiny

Мы в такой форме, что проблем быть не должно. Но это Лига чемпионов. И это «Ливерпуль».

El Denzel Pepito

Будет интересно. Им нужно побеждать. У нас нестабильная защита. Но притом крутое нападение. Короче, 6:3.

jckliew

Думаю, будет похоже на матч с «Хоффенхаймом», но не кажется, что «Спартак» хорош в гостях.

Felch Aid

Легко не будет, но мы победим. У русских плохо получается в гостях. Будет настоящая трагедия, если мы не пройдем. Но этого не случится. Мы играем дома, и мы хороши. И они знают, что мы хороши.

Yorkykopite

Обыграли «Брайтон» и думаем, что закатим шесть или семь. Мы уверены в себе, но лишь потому, что русские плохо играют в гостях, то есть, типа мы выиграем легко. Но с момента их поражения «Локомотиву» в августе «Спартак» проиграл лишь однажды в 17 матчах. Случилось это в Севилье, где, мы знаем, как тяжело. Давайте не думать, что все будет так просто в этой игре.

redtel

Хоть чемпионат и важнее, этот матч, пожалуй, самый главный для нас в ЛЧ за последнее время.

cHappyHannukan

Сложный будет матч. Ставлю на 1:1.

Andy @ Allerton

ЦСКА уже выходил в плей-офф ЛЧ из безнадежной ситуации. Сегодня надо повторить

ЦСКА и «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов. Что для этого нужно?