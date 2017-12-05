Гендиректор «Тосно: «У нас есть предложение по Заболотному от «Краснодара», от «Зенита» не получали»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подтвердил, что клуб имеет предложение от «Краснодара» по нападающему Антону Заболотному. При этом он не исключил, что форвард может продолжить карьеру в «Зените».

– Есть ли у вас предложение по Заболотному от «Зенита»?

– Нет.

– А от «Краснодара»?

– От «Краснодара» есть.

– Но вы предполагаете, что Заболотный все-таки окажется в «Зените»?

– Да.

– «Краснодар» вам предложил за форварда 1,2 миллиона евро?

– Не могу сказать, я пока никаких цифр не видел.

– В какую сумму оцениваете форварда?

– В 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Заболотный провел в РФПЛ 19 матчей, записав на свой счет четыре гола и отдал три результативные передачи.