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    • Гендиректор «Тосно: «У нас есть предложение по Заболотному от «Краснодара», от «Зенита» не получали»

    Гендиректор «Тосно: «У нас есть предложение по Заболотному от «Краснодара», от «Зенита» не получали»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подтвердил, что клуб имеет предложение от «Краснодара» по нападающему Антону Заболотному. При этом он не исключил, что форвард может продолжить карьеру в «Зените».

    – Есть ли у вас предложение по Заболотному от «Зенита»?

    – Нет.

    – А от «Краснодара»?

    – От «Краснодара» есть.

    – Но вы предполагаете, что Заболотный все-таки окажется в «Зените»?

    – Да.

    – «Краснодар» вам предложил за форварда 1,2 миллиона евро?

    – Не могу сказать, я пока никаких цифр не видел.

    – В какую сумму оцениваете форварда?

    – В 2 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Заболотный провел в РФПЛ 19 матчей, записав на свой счет четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 14:08
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    Комментарии (9)
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    altezzik
    1512472362
    Значит, про Зенит утка, запущенная агентом, чтобы цену набить.
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    kos999
    1512472958
    Цену набивает....
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    Karpathian
    1512475454
    Заболотный норм
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    Татарин за ЦСКА
    1512475790
    а играть будет в Зените,точнее сидет на лавке
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    portero
    1512478000
    два ляма.. Зенит легко позволит себе такую покупку
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    Zenmaster
    1512482329
    Хватит уже покупок ! Ещё с теми кто есть не разобрались !
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    ologreds
    1694991797
    numo528199
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