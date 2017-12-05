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    • Семин: «Локомотиву» для борьбы с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» обязательно нужно усиливаться»

    Семин: «Локомотиву» для борьбы с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» обязательно нужно усиливаться»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» подчеркнул, что железнодорожникам нужно обязательно усиливать состав этой зимой для того, чтобы продолжать бороться за чемпионский титул.

    – «Локомотиву» нужно усиление этой зимой?

    – Конечно, нужно. Чтобы конкурировать с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», всегда нужно усиление.

    – Даже когда выздоровеют травмированные игроки?

    – Обязательно. Свежая кровь всегда нужна.

    – Вы уже обсуждали новые приобретения со спортивным директором Штоффельсхаусом, с президентом клуба?

    – А я со спортивным директором очень редко общаюсь. Он русский язык практически не знает, поэтому мне сложно. А с президентом мы общаемся.

    – То есть свои пожелания по приобретениям вы уже высказывали?

    – Все в работе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 13:27
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    Комментарии (15)
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    DOCTOR PENALTY
    1512470494
    Если Локо усилится, это допинг для Зенита и Спартака. Весна будет не скучной.
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    DeviDjons
    1512472632
    Палыч заказал Кейна, Неймара и Гризмана. Теперь ждёт ответ)))
    Ответить
    raritet
    1512473898
    конечно же чтобы скатиться к 3 месту обязательно нужно купить аргентинцев в количестве 5 штук. Скидка от 5 штук действительна только на сезон 2017-2018.
    Ответить
    victosha
    1512476502
    Если усиливаться, то точечно, в одного-двух игроков, а не как в другой известной команде.
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    ljrljr0505
    1512481622
    усиливаться нужно, но очень и очень аккуратно. Палыч умеет углядеть хорошего игрока. Правда Эдер пока мертвый, но это скорее исключение из правил
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    vladimir-7
    1512482190
    Усиливай Локо, не усиливай выше 5 места ему не подняться и то если позволят ему Зенит,ЦСКА.Спартак, Краснодар, Уфа, Урал и др. команды.
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    krisvan
    1512482283
    знает свое дело! не поклонник локомотива, но Семин заставляет себя уважать, браво Юрий Павлович!
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1512500478
    Посмотрим как Геркус теперь будет выкручиваться.
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    vovinzone
    1512520622
    Заболотный лучшеб в Локо шел чем в Зенит. И в основу, и перспективы чемпионства. Правда не уверен что уровень Заболотного это то, что ищет Юрий Палыч. Ну или если уж Заболотный уже твердо решил в Зенит, то Дзюба в Локо. А вобще собрали бы всю своих по разным клубам и стали бы как ЦСКА
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    ologreds
    1694991798
    numo528196
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