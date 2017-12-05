Семин: «Локомотиву» для борьбы с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» обязательно нужно усиливаться»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» подчеркнул, что железнодорожникам нужно обязательно усиливать состав этой зимой для того, чтобы продолжать бороться за чемпионский титул.

– «Локомотиву» нужно усиление этой зимой?

– Конечно, нужно. Чтобы конкурировать с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», всегда нужно усиление.

– Даже когда выздоровеют травмированные игроки?

– Обязательно. Свежая кровь всегда нужна.

– Вы уже обсуждали новые приобретения со спортивным директором Штоффельсхаусом, с президентом клуба?

– А я со спортивным директором очень редко общаюсь. Он русский язык практически не знает, поэтому мне сложно. А с президентом мы общаемся.

– То есть свои пожелания по приобретениям вы уже высказывали?

– Все в работе.