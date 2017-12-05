«Амкар» накормит болельщиков бесплатной кашей и напоит чаем

В рамках 20-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» будет принимать на своем поле «Краснодар». Эта игра станет заключительной в календарном году. Руководство пермской команды пообещало накормить болельщиков бесплатной кашей и напоить горячим чаем.

Полевые кухни, как и перед матчем с «Динамо» в 18-м туре (2:1), будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуны и около входа на Западную трибуну. Они начнут работать за час до игры.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Краснодар» состоится 10 декабря в 14:00 по московскому времени.