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    • «Амкар» накормит болельщиков бесплатной кашей и напоит чаем

    «Амкар» накормит болельщиков бесплатной кашей и напоит чаем

    В рамках 20-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» будет принимать на своем поле «Краснодар». Эта игра станет заключительной в календарном году. Руководство пермской команды пообещало накормить болельщиков бесплатной кашей и напоить горячим чаем.

    Полевые кухни, как и перед матчем с «Динамо» в 18-м туре (2:1), будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуны и около входа на Западную трибуну. Они начнут работать за час до игры.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Краснодар» состоится 10 декабря в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    05.12.2017 11:43
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    яйва-яйва
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