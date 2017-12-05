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    • Азар заморозил переговоры с «Челси» в ожидании предложения из «Реала»

    Азар заморозил переговоры с «Челси» в ожидании предложения из «Реала»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар не торопится продлевать свой контракт с клубом. Стороны ведут переговоры, но они были заморожены. Футболист хочет дождаться завершения сезона, когда ему должно поступить предложение от «Реала».

    Известно, что руководство «Челси» готово существенно улучшить условия действующего соглашения, сделав игрока сборной Бельгии самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата может составить 300 тысяч фунтов в неделю.

    Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2020 года. Азар перешел в «Челси» в 2012 году из «Лилля».

    Источник: The Times

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    05.12.2017 11:06
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    Комментарии (13)
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    Татарин за ЦСКА
    1512463016
    Ну наконец-то отличная новость
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    portero
    1512463057
    Азару хочется туда где теплее
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    Эмом
    1512465607
    Реалу нужно купить Азара, Неймара и Обамеянга и продать Роналду,Бензема и Бейла тогда все будет прекрасно
    Ответить
    mialkov
    1512465839
    Азару тяжело в Англии, где мощный атлетичный футбол. А вот в Испании он раскроется еще лучше!
    Ответить
    овертайм
    1512468105
    реалу надо смолова брать, нахрен этот азар?)))
    Ответить
    DeviDjons
    1512480358
    Прям субзеро какой-то!
    Ответить
    Docentusa
    1512486416
    чя?
    Ответить
    САНЁК17
    1512489060
    Если Азар уйдет, он половину душу забирает из Челси
    Ответить
    Эмом
    1512655705
    Азар, Неймар и Икарди надо покупать Роналду, Бейл и Бензема на продажу
    Ответить
    ologreds
    1694991797
    numo528185
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