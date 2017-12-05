Азар заморозил переговоры с «Челси» в ожидании предложения из «Реала»

Полузащитник «Челси» Эден Азар не торопится продлевать свой контракт с клубом. Стороны ведут переговоры, но они были заморожены. Футболист хочет дождаться завершения сезона, когда ему должно поступить предложение от «Реала».

Известно, что руководство «Челси» готово существенно улучшить условия действующего соглашения, сделав игрока сборной Бельгии самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата может составить 300 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2020 года. Азар перешел в «Челси» в 2012 году из «Лилля».