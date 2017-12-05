Эмери пообещал доказать в матче с «Баварией», что «ПСЖ» тоже большой клуб

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что предстоящий матч Лиги чемпионов против «Баварии» является поводом для того, чтобы доказать амбиции парижан в еврокубках. Он также отметил, что французы стали терпеливее по сравнению с первым матчем этих команд (3:0).

«Это правда, что у «Баварии» богатейшая родословная в еврокубках, «ПСЖ» в этом плане новичок и похвастать такой яркой историей не может. Мы увидим две команды, которые постараются выиграть и продолжить путь к победе в Лиге чемпионов.

«Бавария» дома очень сильна. Это будет великолепный матч, сыграют две топовые команды, на поле сойдутся лучшие из лучших. Настоящий спектакль для всех болельщиков.

В первом матче мы забили быстрый гол, в результате чего «Баварии» пришлось атаковать большими силами. Как и в первой встрече, большую роль будет играть переход от обороны к атаке и наоборот.

Мы хотим показать качественный футбол и владеть мячом как можно больше, мы хотим атаковать. Наша команда хочет доказать болельщикам, что у нас действительно большой клуб. У нас есть шанс сделать это в большом матче. Мы прибавили и стали терпеливее», – сказал тренер.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Парижане после пяти туров лидируют в группе с 15 очками. «Бавария» идет второй, отставая на три балла.