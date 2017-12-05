Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Эмери пообещал доказать в матче с «Баварией», что «ПСЖ» тоже большой клуб

    Эмери пообещал доказать в матче с «Баварией», что «ПСЖ» тоже большой клуб

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что предстоящий матч Лиги чемпионов против «Баварии» является поводом для того, чтобы доказать амбиции парижан в еврокубках. Он также отметил, что французы стали терпеливее по сравнению с первым матчем этих команд (3:0).

    «Это правда, что у «Баварии» богатейшая родословная в еврокубках, «ПСЖ» в этом плане новичок и похвастать такой яркой историей не может. Мы увидим две команды, которые постараются выиграть и продолжить путь к победе в Лиге чемпионов.

    «Бавария» дома очень сильна. Это будет великолепный матч, сыграют две топовые команды, на поле сойдутся лучшие из лучших. Настоящий спектакль для всех болельщиков.

    В первом матче мы забили быстрый гол, в результате чего «Баварии» пришлось атаковать большими силами. Как и в первой встрече, большую роль будет играть переход от обороны к атаке и наоборот.

    Мы хотим показать качественный футбол и владеть мячом как можно больше, мы хотим атаковать. Наша команда хочет доказать болельщикам, что у нас действительно большой клуб. У нас есть шанс сделать это в большом матче. Мы прибавили и стали терпеливее», – сказал тренер.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Парижане после пяти туров лидируют в группе с 15 очками. «Бавария» идет второй, отставая на три балла.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2017 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Danish Dynamite
    1512462337
    ой, блин, доказывать надо весной в плэй-офф, а не в группах
    Ответить
    ologreds
    1694991798
    numo528183
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+