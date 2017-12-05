Алексей Миранчук: «Вся эта история с контрактом отвлекала от футбола»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о том, что изменилось в его игре после продления контракта с «железнодорожниками». По его словам, все это лишь отвлекало от футбола.

«Сердце подсказало остаться. Рассматривал разные варианты, но внутри себя понимал: уйти — не мое, я должен остаться здесь. В решающий момент, когда нужно было принимать решение, сел и все понял. У руководства клуба было предложение и стремление меня сохранить. То же самое и с моей стороны. Переговоры шли, и нам просто требовалось найти общий знаменатель… Думаю, переговоры затянулись еще потому, что это был мой первый большой контракт. Остерегался, боялся, не доверял… Надеюсь, что это был не последний мой контракт в жизни.

Когда подписал с «Локомотивом» новый контракт, в голове было: «Ура! Наконец-то!» Я был очень счастлив. И все вокруг тоже были счастливы. Вся эта история с контрактом отвлекала от футбола. Хорошо, что близкие всегда были рядом. Я сейчас кайфую от игры, получаю удовольствие. До этого искал себя. Чего-то не хватало, наверное. А может быть, сейчас у всей команды все получается, и мне это ощущение передалось.

Раньше против меня играли жестко. Партнеры так и говорили: «Брат, в начале матча будь аккуратнее, тебя будут сильно прессовать. Наверное, раньше это работало, но сейчас точно не действует. Юрий Палыч не даст нам оставаться впереди при атаке соперника. Сразу со скамейки услышим крик, особенно если играешь на фланге, который ближе к тренеру. Иногда думаешь: «Ребята, давайте будем больше прессинговать, чтобы убежать отсюда поскорее». Шучу, конечно, Юрий Палыч всегда подскажет, заведет, если глаза не горят», – рассказал Алексей.

В текущем сезоне РФПЛ Миранчук провел 19 матчей в составе «Локомотива», забив в них семь голов и сделав две результативные передачи.