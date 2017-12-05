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    • Серхи Роберто ждет сложностей для «Барселоны» в матче со «Спортингом»

    Серхи Роберто ждет сложностей для «Барселоны» в матче со «Спортингом»

    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто хочет чаще играть в этом сезоне в основном составе команды. По его словам, предстоящий матч Лиги чемпионов со «Спортингом» получится не из легких.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов футболист провел четыре матча. На его счету одна желтая карточка.

    «В прошлом сезоне у меня было много игрового времени, но ты всегда хочешь появляться на поле еще чаще, и именно это моя главная цель. Я хочу попадать в состав и играть как можно больше – неважно в средней линии или на позиции крайнего защитника.

    Матч вторника будет очень сложным. Во-первых, «Спортинг» – талантливая команда, а во-вторых, им необходим результат, чтобы выйти в следующий раунд», – считает футболист.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Спортинг» состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Каталонцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира – они имеют 11 очков в турнирной таблице группы D. Португальцы идут третьими с семью очками, отставая от «Ювентуса» на один балл.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 09:33
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